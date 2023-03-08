AB'ye göre Gürcistan'daki 'dış etki' yasası 'kötü gelişme'

Avrupa Birliği (AB), Gürcistan meclisinde kabul edilen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkındaki" yasa tasarısını ülke ve Gürcistan halkı için "kötü gelişme" olarak değerlendirdi ve nihai onayının AB-Gürcistan ilişkilerinde ciddi yansımaları olacağını bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gürcistan meclisinde kabul edilen ve protestolara yol açan yasa tasarısı hakkında açıklama yaptı.

Tasarının kabul edilmesinin "Gürcistan ve Gürcü halkı için çok kötü bir gelişme" olarak niteleyen Borrell, yasanın mevcut haliyle sivil toplum ve medya kuruluşları ile birçok Gürcü üzerinde olumsuz etki yaratacağını savundu.

Borrell, "Bu yasa AB değerleri ve standartlarıyla uyumlu değildir. Yasa Gürcü vatandaşlarının çoğunluğu tarafından desteklenen Gürcistan'ın AB'ye katılma amacına ters düşmektedir. Yasanın nihai onayının ilişkilerimizde ciddi yansımaları olabilecektir" ifadesini kullandı.

Josep Borrell, Gürcistan'a "demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına uyma çağrısı" yaptıklarını, halkın barışçıl protesto gösterisi düzenleme hakkı bulunduğunu ifade etti.

Daha önce iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nden ayrılan bazı milletvekillilerden oluşan muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nin parlamentoya sunduğu yasa tasarısı mecliste kabul edilmişti.

İktidarın desteklediği, diğer muhalefet partileri tarafından tepkiyle karşılanan yasa tasarısının meclisteki görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında arbede çıkmıştı. Bazı muhalefet partilerinin temsilcileri yasa tasarısını Rusya'daki Yabancı Ajanlar Hakkında Kanun'a benzetiyor ve tasarının Avrupa ile entegrasyona zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkıyordu.

Tasarının 7 Mart'ta kabulünün ardından meclis önünde gösteriler düzenlenmiş ve olaylar çıkmıştı.

Yasa tasarısı, mali fonlarının yüzde 20'den fazlasını ülke dışından alan kuruluşların "yabancı temsilci" olarak kayıt yaptırmasını, bunu yapmayan kuruluşlara ceza kesilmesini öngörüyor. (AA)