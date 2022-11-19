Gürcistan: Ukrayna Rusya'ya karşı 'ikinci cephe' açmamız için baskı kurdu

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili bugün parlamentoya yaptığı konuşmada, muhalefetin ülkenin kontrolünü ele geçirmesi halinde Gürcistan'ın bir "atış poligonuna" dönüşeceğini öne sürdü.

Ukrayna yönetiminin Tiflis'e Rusya ile çatışmaya katılması için baskı yapmaya çalıştığını söyleyen Garibaşvili, Ukrayna'nın Gürcistan'da Rusya'ya karşı "ikinci bir cephe" açma girişimlerinin "bir söylenti ya da efsane olmadığını" belirtti.

Garibaşvili, "Gürcistan muhalefeti, Ukraynalı yetkililerin müttefikleridir. Bu insanların bugün Gürcistan hükümetinin başında olduğunu hayal edin. Gürcistan'da 'ikinci bir cephe' açırak, ülkeyi 'atış poligonu'na çevireceklerinden kimsenin şüphesi var mı?" yorumunda bulundu.