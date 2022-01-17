Abu Dabi'deki patlamalarda 3 kişi öldü: Husiler saldırı başlattığını duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de yetkililer sanayi bölgesi Musaffah'ta akaryakıt yüklü üç tankerde patlama meydana geldiğini ve Abu Dabi havalimanında yangın çıktığını duyurdu.

Abu Dabi polisi iki bölgede de "muhtemelen drone'lara ait" küçük uçak parçalarının bulunduğunu bildirdi.

BAE resmi haber ajansı da akaryakıt tankerlerindeki patlamada 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yemen’de Husi hareketinin askeri sözcüsü ise yaptığı açıklamada, “BAE’nin derinliklerine” askeri operasyon başlattıklarını duyurdu ve ayrıntıları önümüzdeki saatlerde açıklayacaklarını bildirdi.