AB'nin Ukrayna kararı sırasında salonu terk eden Orban: 'Gerekirse sonra el frenini çekeriz'

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün başlayan AB Liderler Zirvesi'nin ilk oturumunda Ukrayna ve Moldova'nın katılım müzakerelerinin başlaması ve Gürcistan'a adaylık statüsü verilmesi kararlaştırıldı.

AB liderlerinin Ukrayna'ya 50 milyar avroluk ek mali destek sağlanması görüşmelerinde Macaristan veto oyu kullandı. Ancak Ukrayna'nın katılım müzakerelerinin başlamasının görüşülmesi sırasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın salonu terk etmesi dikkat çekti. Ukrayna ile müzakerelerin başlamasına karşı çıkan Orban'ın salonu terk etmesiyle karar oybirliğiyle alınmış oldu.

Orban dünkü tutumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın üyelik müzakereleri sürecinin "çok çok uzun" olacağını belirterek "Bu süreci daha sonra engelleyebiliriz, gerekirse el frenini çekeriz" dedi.

'Ukrayna'nın savaşa devam etmesi için cesaretlendirmek istiyorlar'

Macaristan devlet televizyonuna konuşan Orban AB liderlerini Ukrayna'nın katılım müzakereleri sürecini başlatmamaları için saatlerce ikna etmeye çalıştığını söyledi.

"Onların sayısı 26, ben ise tek başınayım" diyen Orban "Onlar Ukrayna'ya bu kararla savaşa devam etmek için gerekli cesareti vermek istiyorlar ve benden bu konuda onları engellemememi istediler" ifadelerini kullandı.

AB Liderler Zirvesi'nde alınan bu kararla Macaristan'ın herhangi bir şey kaybetmediğini savunan Orban "Eğer Ukrayna'nın AB üyesi olmasını istemezsek o zaman Macaristan Parlamentosu bunu reddeder" dedi.

Meselenin parlamentolara gelmesine dek sürecin "çok, çok uzun" olacağını söyleyen Macaristan Başbakanı, "Müzakereler sırasında Macaristan'ın çıkarlarına dokunan herhangi bir şey olursa benim bunu durduracağımı söylediler" diye konuştu.

Salondan çıkma sebebini "kötü kararın bir parçası olmamak" diye açıklayan Orban "Daha sonra bu süreci durdurabiliriz, gerekirse el frenini çekeriz" dedi.

Politico: Almanya'nın isteği üzerine katılmadı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin başlatılabilmesi için Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un isteği üzerine oylamaya katılmadığı belirtildi.

Politico'nun haberine göre, Orban'ın Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın birliğe katılım müzakerelerinin başlatılmasına itirazı, görüşmeleri çıkmaza sürükledi.

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'nın üyelik müzakerelerinin başlatılması oylamasının yapılabilmesi için Orban'ı diğer ülke liderlerinin de önünde salon dışına çıkıp kahve molası vermeye davet etti.

Scholz, AB kuralları uyarınca bir üyenin eksikliği halinde geri kalan 26 üyenin Ukrayna'nın üyelik müzakerelerinin başlatılması için gerekli oy birliğini sağlayacağını hatırlattı.

Teklifin ardından, Orban salonu terk ederken Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerini başlatma görüşmelerinin de önü açılmış oldu.

