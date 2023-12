Miyazaki filmine Litvanya’da gösterim engeli: Gerekçe ‘Rus bağlantısı’

Japon yönetmen Hayao Miyazaki’nin son filmi “Çocuk ve Balıkçıl”a (The Boy and the Heron) Litvanya’da sinemalardan yasak geldi.

AB üyesi Litvanya’da faaliyet gösteren sinema ve tiyatro işletmecileri bir açıklama yayımladı ve Miyazaki’nin son animasyon filminin Baltık ülkelerinde dağıtımını yapan Estonya merkezli Artgene şirketinin “Rusya bağlantıları” olduğu gerekçesiyle filmi ülkedeki hiçbir sinemada göstermeyeceklerini duyurdu.

Filmin bu yıl sonuna kadar Litvanya’da gösterime girmesi bekleniyordu ancak sinema işletmecilerinin bu açıklamasıyla ülkedeki Miyazaki hayranları hayal kırıklığına uğradı.

RT’nin aktardığına göre açıklamada, filmin Baltık ülkelerinde dağıtım haklarını elinde bulunduran Artgene’nin “Rusya bağlantılı” olduğu iddiasına ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.

Tüm Baltık ülkelerine de benzer bir tutum alma çağrısı yapılan açıklamada “Rusya’nın Baltık ekonomisi ve film endüstrisine zarar verecek potansiyel eylemleri”ne karşı harekete geçilmesi istendi.

Açıklamada, dağıtıcı şirket Artgene’nin, filmi sabote etmeleri durumunda dünya kamuoyunca alenen kınanacakları söyleyerek kendilerini “tehdit ettiği” de iddia edildi.

Rusya’ya karşı Ukrayna’nın en büyük destekçilerinden olan Litvanya hükümetinin Kültür Bakanı Simonas Kairys, daha önce yaptığı bir açıklamada Rus kültürüne, sanatına ve medyasına karşı “zihinsel karantina” uygulanması gerektiğini öne sürmüştü.