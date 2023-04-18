AB'nin Sudan Büyükelçisi evinde saldırıya uğradı

Avupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Sudan Büyükelçisinin Hartum'daki evinde saldırıya uğradığını açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Borrel, şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç saat önce, Sudan'daki AB Büyükelçisi kendi ikametgahında saldırıya uğradı.

Bu, Viyana Sözleşmesi'nin ağır bir ihlalidir. Diplomatik tesislerin ve personelin güvenliği, Sudan makamlarının birincil sorumluluğudur ve uluslararası hukuk uyarınca da bir yükümlülüktür."

Borrell açıklamasında büyükelçinin ismini açıklamazken, AB'nin Sudan Büyükelçisinin İrlandalı diplomat Aidan O'Hara olduğu belirtildi.