Abluka günlükleri 62 | 4 Mayıs 2026 Pazartesi

Küba Gerçeği kapsamında yayına başlayan Abluka Günlükleri ile ABD tarafından Küba’ya uygulanan ve soykırım niteliği taşıyan ablukanın günlük olarak nabzını tutuyor; yaşanan gelişmeleri, ablukanın etkilerini ve Küba’nın bu koşullar karşısındaki direnişini, geliştirdiği çözüm ve önlemleri okuyucuyla buluşturuyoruz.

BM, Küba'ya uygulanan enerji ablukasının zararları konusunda uyardı

Birleşmiş Milletler'in (BM) Küba'daki yerleşik koordinatörü Francisco Pichón, İngiliz gazetesi The Guardian'a verdiği demeçte, ülkeyi etkileyen enerji krizi ortamında insani yardımın sürdürülmesi ve hayat kurtarılması için yakıta erişimin çok önemli olduğunu söyledi.

Pichón’un açıklamalarına göre, krizin derinleştiği son dört ayda, hastaneler faaliyetlerini azalttı, küçük işletmeler kapandı ve binlerce ameliyat ertelendi; ayrıca hamile kadınlar ve yeni doğan bebekler elektrik kesintileri nedeniyle risk altında bulunuyor.

Yetkili, hemodiyaliz hastalarının, kanser hastalarının ve kronik hastalığı olanların yaşam desteği olarak enerjiye bağımlı olduklarını ve doktorların ve hemşirelerin sağlık sistemini zorlayan koşullar altında çalıştıklarını belirtti.

Pichón, bunun insani bir mesele olduğunu ve insanların sağlık, su ve temel hizmetlere erişim hakkının engellenemez olduğunu vurguladı. BM, her rakamın ardında dayanıklılıkları sınanan aileler olduğunu ve insani yardımın bekleyemeyeceğini yineledi.

Caimanera’da 2026 yılında Bebek Ölüm Oranı sıfır

​Küba’nın doğusundaki Guantánamo ilinde yer alan ve ABD yasa dışı deniz üssüyle komşu olması nedeniyle stratejik öneme sahip Caimanera belediyesi, sağlık alanında büyük bir başarıya imza attı. Bölge, 2026'nın ilk çeyreğinde bebek ölüm oranını sıfırda tutarak, "sıfır mortalite" başarısını sürdürüyor.

Caimanera'daki sağlık yetkilileri, bu sonucun tesadüf olmadığını, Anne ve Çocuk Sağlığı Programı'nın (PAMI) titizlikle uygulanmasının bir meyvesi olduğunu belirtti. Hamilelik sürecinin ilk anlarından itibaren sağlanan sıkı takip, genetik taramalar ve riskli gebeliklerin önceden tespit edilip hastaneye yatırılması (hogares maternos), bu başarıdaki en kritik halkayı oluşturuyor.

Bölgedeki aile hekimleri ve hemşireler, en uzak yerleşim birimlerinde bile her hamile kadına ve yeni doğan bebeğe ulaşarak koruyucu sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. Coğrafi olarak izole ve politik olarak hassas bir bölge olmasına rağmen, temel aşı programlarının %100 oranında uygulanması ve çocuk beslenmesinin yakından izlenmesi, bebek ölüm riskini ortadan kaldırıyor.

Balıkçıların ve tuz işçilerinin yaşadığı ​Caimanera gibi özel statülü bir bölgede elde edilen bu istatistik, Küba’nın "hiçbir çocuk kaderine terk edilmez" ilkesinin somut bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.

​Sancti Spíritus'ta elektrikli ulaşım projeleri masaya yatırıldı

Ulaştırma Bakanı Eduardo Rodríguez Dávila, geçtiğimiz günlerde Sancti Spíritus'ta yaptığı konuşmada, ilin elektrikli ulaşım projelerini teşvik etme ve toplu ulaşımı modernize etme potansiyeline dikkat çekti.

​Küba'nın enerji matrisini dönüştürme ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltma stratejisi kapsamında, Sancti Spíritus ilinde elektrikli ulaşım projelerinin uygulanabilirliği ve genişletilmesi üzerine bir değerlendirme toplantısı yapıldı. İl yönetimi ve ulaştırma yetkilileri, bölgedeki yolcu taşımacılığını daha sürdürülebilir hale getirecek alternatifleri inceledi.

Değerlendirme sürecinin merkezinde, elektrikli araçların sadece şebekeye yük bindirmesi değil, aynı zamanda güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklarla beslenmesi yer alıyor. İldeki ulaşım merkezlerinde güneş panelleri kurulumu, araçların gün içinde bu panellerden elde edilen temiz enerjiyle şarj edilmesini öngörüyor.

Projenin en somut ayaklarından biri, Havana gibi diğer illerde başarıyla uygulanan elektrikli üç tekerlekli araçların (triciclos eléctricos) Sancti Spíritus kent merkezinde ve ana rotalarda devreye alınmasıdır. Bu araçların, özellikle kısa mesafeli rotalarda yakıt tasarrufu sağlaması ve geleneksel otobüs hatları üzerindeki baskıyı hafifletmesi bekleniyor.

Yetkililer, sadece araç ithalatına odaklanmak yerine, mevcut ulaşım araçlarının elektrikli motorlarla modernizasyonu konusunu da gündeme getirdi. Bu noktada, yerel sanayinin ve teknik personelin araç bakım ve montaj süreçlerine dahil edilmesi, projenin sürekliliği açısından kritik bir adım olarak nitelendirildi.

Kübalı aydınlardan ortak deklarasyon: Egemenlik, barış ve sosyal adalet savunması

​Küba'nın önde gelen entelektüelleri, sanatçıları ve akademisyenleri, ülkenin içinden geçtiği kritik süreçte ulusal egemenliği, toplumsal barışı ve sosyal adaleti savunmak amacıyla ortak bir bildiri yayımladı. Deklarasyon, Küba sivil toplumunun düşünsel kanadının dış müdahalelere ve ekonomik baskılara karşı duruşunu simgeliyor.

İmzacılar, Küba'nın kendi siyasi ve toplumsal modelini seçme hakkının tartışılamaz olduğunu belirterek, dışarıdan dayatılan "demokrasi" modellerinin ve rejim değişikliği çabalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladılar. Küba kültürünün bir direniş aracı olduğu ve entelektüel üretimin ulusal kimliğin korunmasında hayati rol oynadığı ifade edildi.

Deklarasyonda, ABD'nin uyguladığı yaptırımların sadece hükümeti değil, doğrudan halkın eğitim, sağlık ve kültür gibi temel sosyal haklarını hedef aldığı belirtildi. Aydınlar, bu baskıların yarattığı maddi imkânsızlıklara rağmen, sosyal adaletten ödün vermeyen bir kalkınma modelinin savunulması gerektiğini hatırlattılar.

Metinde, bölgedeki ve dünyadaki tırmanan gerilimlere dikkat çekilerek, Küba'nın her zaman barışın ve halklar arası dayanışmanın yanında yer aldığı belirtildi. Ancak bu barışın, bir tarafın egemenliğinden feragat etmesi anlamına gelmeyeceği, aksine karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde yükselmesi gerektiği kaydedildi.

Bildiriye imza atan isimler, mevcut zorluklar karşısında "sessiz kalmama" sorumluluğuna sahip olduklarını belirterek, Küba halkının dayanıklılığını ve yaratıcılığını destekleyen her türlü girişimin parçası olacaklarını taahhüt ettiler. Deklarasyon, Küba'nın tarihsel mirasına ve sosyalist ideallerine bağlılığın bir teyidi olarak nitelendirildi.

Deklarasyon şu vurguyla sonlandırıldı:

“Küba'yı, vesayet, abluka veya tehdit olmaksızın var olma hakkını ve barış, sosyal adalet ve tam egemenlik üzerine kurulu bir geleceği savunmak adına bu bildiriyi imzalıyoruz.”

Isabel Monal Rodríguez, María del Carmen Barcia, Pedro Pablo Rodríguez López, Olga Portuondo Zúñiga, Sergio Guerra Vilaboy, Alberto Prieto Rozos, Aurelio Alonso Tejada, José Luis Rodríguez García, Francisca López Civeira, Mildred de la Torre, José Bell Lara, Hebert Pérez Concepción, Urbano Martínez Carmenate, İsrail Escalona Chádez, José Luis Méndez Méndez

Küba Gümrüğü kokain kapsülleriyle ülkeye giriş girişimini engelledi

​Küba Genel Gümrüğü (AGR), Havana’daki José Martí Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirilen bir operasyonla, vücut içinde uyuşturucu taşıyan bir şahsın ülkeye kokain sokma girişimini başarıyla tespit ettiğini duyurdu. Gümrük kontrol noktalarındaki denetim teknolojileri ve personelin uzmanlığının bu kaçakçılık yöntemini nasıl boşa çıkardığını gözler önüne seriyor.

Havalimanına varan yolculardan birinin sergilediği şüpheli tavırlar ve risk analizi biriminin takibi sonucunda, şahıs detaylı incelemeye alındı. Yapılan röntgen ve X-ray taramaları, yolcunun sindirim sisteminde yabancı cisimler (kapsüller) olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

Şahsın midesinde ve bağırsaklarında yapılan tıbbi müdahaleler sonucunda, kokain içeren çok sayıda kapsül çıkarıldı. Gümrük yetkilileri, bu yöntemin sadece yasa dışı bir ticaret değil, aynı zamanda kurye için de son derece tehlikeli olduğunu; kapsüllerden birinin dahi patlamasının ani ölüme yol açabileceğini vurguladı.

Bu operasyonun Küba’nın bölgesel güvenlik ve uyuşturucuyla mücadele konusundaki kararlılığının bir parçası olduğu ifade edildi. Küba gümrük birimleri, yasadışı maddelerin ülkeye girişini engellemek için sınır kapılarındaki denetimlerin 24 saat boyunca en üst düzeyde sürdürüldüğünü bildirdi.

Küba Otel Zincirleri Sanal Turizm Fuarı’nda yeni tanıtımlar gerçekleştirdi

​Küba'nın önde gelen otel zincirleri, uluslararası pazardaki varlığını güçlendirmek ve dijital dönüşüme uyum sağlamak amacıyla düzenlenen Sanal Turizm Fuarı'na bir dizi yenilikle katıldı. Bu dijital platformda sunulan teklifler hem tesislerin modernizasyonunu hem de sürdürülebilir turizm odaklı yeni hizmet modellerini kapsıyor.

Otel zincirleri, misafir deneyimini iyileştirmek için devreye aldıkları yeni teknolojik altyapıları tanıttı. Küba turizm ürününün teknolojik standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Fuarın en dikkat çeken unsurlarından biri, "Yeşil Turizm" konseptine yapılan vurgu oldu. Birçok tesis; enerji tüketiminde güneş panellerine geçiş, tek kullanımlık plastiklerin kaldırılması ve yerel üreticilerle doğrudan tedarik zinciri kuran "çiftlikten masaya" gastronomi modellerini içeren özel konaklama paketlerini görücüye çıkardı.

​Gran Caribe ve Cubanacán gibi ana operatörler, yenilenen tarihi binalardaki butik otellerini ve kültür turizmine odaklanan yeni rotalarını tanıttı. ​Özellikle spor turizmi, sağlık turizmi ve balayı konseptleri için özelleştirilmiş, her şey dahil (all-inclusive) sisteminin ötesine geçen "deneyim odaklı" hizmetler fuarın dijital kataloglarında geniş yer buldu.

Sanal fuar, sadece bireysel turistlere değil, aynı zamanda uluslararası tur operatörlerine de hitap ediyor. Küba tarafı, otel yönetimi ve geliştirilmesi alanında yabancı sermaye ile kurulan ortaklıkların meyvelerini sunarak; Kanada, Avrupa ve Latin Amerika pazarlarından gelen talepleri karşılamak üzere hazırlanan esnek rezervasyon ve iptal politikalarını duyurdu.

​Yetkililer, bu tür sanal etkinliklerin fiziksel fuarları tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve ablukanın yarattığı seyahat kısıtlamalarına rağmen Küba'nın turistik değerlerini tüm dünyaya ulaştırmada stratejik bir kanal oluşturduğunu vurguladılar.

Küba Ulusal Elektrik Sistemi'nde güncel durum

Dün, üretim kapasitesindeki yetersizlik nedeniyle enerji arzında 24 saat boyunca aksamalar yaşandı ve kesintiler sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Kapasite açığının en yoğun hissedildiği anlarda, saat 19:10 itibarıyla açık 1346 MW’a ulaştı.

Sisteme yeni dahil olan 54 güneş enerjisi parkı toplamda 3889 MWh elektrik üretirken, bu kaynak üzerinden saatlik ortalama 550 MW maksimum güç sağlandı. Bugün saat 06:00 itibarıyla ulusal şebekenin kullanılabilir kapasitesi 1700 MW olarak kaydedilirken; 2480 MW'lık talebe karşılık 850 MW'lık bir açık oluştu. Yoğun kullanım saatlerinde açığın 950 MW'a ulaşması bekleniyor.

Dün Küba’da ne kadar elektrik açığı yaşandı?