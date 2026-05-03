Abluka günlükleri 61 | 3 Mayıs 2026 Pazar

Küba Gerçeği kapsamında yayına başlayan Abluka Günlükleri ile ABD tarafından Küba’ya uygulanan ve soykırım niteliği taşıyan ablukanın günlük olarak nabzını tutuyor; yaşanan gelişmeleri, ablukanın etkilerini ve Küba’nın bu koşullar karşısındaki direnişini, geliştirdiği çözüm ve önlemleri okuyucuyla buluşturuyoruz.

'Teslimiyeti değil direnişi seçiyoruz'

Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Komutan Fidel Castro’nun 100. doğum yılına ithaf edilen Uluslararası Dayanışma Buluşması’nın kapanışında yaptığı konuşmada, ABD’nin sertleşen ablukasına ve artan askeri gerilime karşı ülkesinin yol haritasını açıkladı. Díaz-Canel, “faşist” olarak nitelediği ABD yönetiminin yeni yaptırımlarına karşı Küba’nın boyun eğmeyeceğini, kendi kaynaklarına dayanarak yeni bir kalkınma programına yöneleceğini vurguladı.

Uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çeken Díaz-Canel, ABD’nin Küba’yı “olağanüstü bir tehdit” olarak göstermesini “akıl dışı bir bahane” olarak nitelendirdi ve ülkesinin tarihsel olarak barış ve diyalogdan yana olduğunu hatırlattı. ABD yönetiminin asıl hedefinin Küba’nın sosyalist modelini ve halkın direniş gücünü tasfiye etmek olduğunu vurgulayan Díaz-Canel, ABD’nin Filistin, Lübnan ve İran’a yönelik tutumunu “soykırımcı bir çizgi” olarak eleştirdi.

ABD’nin 1 Mayıs’ın hemen ardından açıkladığı, enerji ve finans alanlarını hedef alan yeni yaptırımlara değinen Díaz-Canel, Küba’nın bu ekonomik kuşatmaya üç temel eksende yanıt vereceğini belirtti. Bunlardan ilkinin ekonomik dönüşüm (makroekonomik istikrarı nasıl sağlanacağı, ulusal üretimin nasıl arttırılacağı ve ihracatın nasıl geliştireceği ile ilişkili olarak) olduğunu, ikincisinin egemenlik ve sürdürülebilirlik kapsamında gıda ve enerji üretim programları doğal tarım yöntemlerine geçiş ve güneş, rüzgâr ve biyogaz yatırımlarının hızlandırılması ve üçüncüsünün sosyal adaletten sıfır taviz olduğunu (dönüşüm programlarının asla halkı ezen şok politikalara neden olmayacağını) söyledi.

Díaz-Canel, aynı zamanda 1 Mayıs’ta 5 milyondan fazla Kübalının sokaklara çıkarak devrime sadakatini kanıtladığını ve gençliğin devrimi devralmaya hazır olduğunu belirtti. Fidel tarafından geliştirilen, General (Raul) tarafından zenginleştirilen Topyekün Halk Savaşı doktrini ile olası bir askeri saldırı durumunda her Kübalının vatanı savunmak için bir tüfeği ve bir mevzisi olduğunu hatırlatan Díaz-Canel konuşmasını, “Teslim olmayacağız. Fidel’in de öğrettiği gibi, daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz ve kazanacağız” sözleriyle tamamladı.

Konut sorununa konteyner çözümü

Küba’nın başkenti Havana’da, nakliye konteynerlerinden dönüştürülen ilk modüler konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Küba Cumhurbaşkanı Díaz-Canel ve Başbakanı Manuel Marrero Cruz'ın katıldığı törende, zor koşullarda yaşayan iki işçi anne de yeni evlerine kavuştu.

Bu proje, Çin’den getirilen güneş panellerinin taşınmasında kullanılan konteynerlerin geri dönüştürülmesine dayanıyor. Yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede tamamlanan yapılar, hızlı çözüm olmanın ötesinde konforlu ve kentsel dokuya uyumlu yaşam alanları sunuyor. Proje kapsamında çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarıyla mahalle ölçeğinde iyileştirme de sağlandı.

Hükümet, konut açığını kapatmak için bu yöntemi yaygınlaştırmayı planlıyor. Binlerce konteynerin bu amaçla ayrıldığı projede öncelik, doğal afetlerde evlerini kaybedenlere, bakıma ihtiyacı olan gençlere ve olanakları sınırlı olan ailelere verilecek. Uzmanlar, sıcak iklime uyum için özel yalıtım ve mimari çözümler geliştirildiğini belirtiyor.

ALBA’dan Küba için barış bildirgesi

Amerika Halkları için Bolivarcı İttifak (ALBA), Karakas’ta yayımladığı bildiride ABD hükümetinin Küba’ya yönelik artan askeri güç kullanma imalarını ve tehditlerini sert bir dille kınadı.

Açıklamada, bu söylemlerin uluslararası hukuka ve devletlerin egemenlik haklarına açık bir saldırı olduğu vurgulandı.

ALBA, uluslararası toplumu Küba ile dayanışmaya çağırırken, gerilimin tırmandırılması yerine Birleşmiş Milletler Şartlarına uygun diyalog çağrısı yaptı. Latin Amerika ve Karayipler’in “Barış Bölgesi” olarak kalması kararlığını yinelendi.

Ulusal Tiyatro’da 'Dansın Büyüsü'

Küba Ulusal Balesi, efsanevi balerin Alicia Alonso imzalı koreografilerden oluşan özel bir seçkiyi sahnelemeye hazırlanıyor. “Dansın Büyüsü” başlıklı bu antolojik gösteride Giselle, Uyuyan Güzel, Fındıkkıran, Coppélia, Don Kişot ve Kuğu Gölü gibi klasiklerden bölümler yer alacak. Finalde ise Küba esintileri taşıyan “Gottschalk Senfonisi” sahnelenecek.

Kübalı tıp tugaylarına yönelik baskının bedelini yoksullar ödüyor

ABD ablukası doğrultusunda Latin Amerika ve Karayipler’deki Küba tıp tugaylarına yönelik baskılarını artırması, bölgedeki sağlık sistemlerinde ciddi bir krizin fitilini ateşledi. Jamaika, Guatemala ve Guyana gibi ülkelerin on yıllardır süregelen Küba ile sağlık işbirliği anlaşmalarını, Trump yönetiminin bu ülkelere yönelik açıktan ve dolaylı baskıları ile sonlandırılması, sağlık hizmetlerinde ciddi boşluklara yol açtı.

ABD yönetimi, sağlık alanındaki bu işbirliği programlarını sağlıkçıların "zorla çalıştırılması” olarak karalarken, bu yalanın Küba’yı ekonomik olarak boğmayı hedefleyen ve rejim değişikliği amaçlayan bir bahane olarak kullanıldığı biliniyor.

Siyasi düzlemde devam eden bu gerilimin insani bedeli ise en çok toplumun en yoksul ve en savunmasız kesimleri tarafından ödeniyor. Özellikle yerel doktorların gitmek istemediği ücra kırsal bölgelerde ve yerli toplulukların yaşadığı alanlarda görev yapan Küba tugaylarının çekilmesi, binlerce insanı temel sağlık hizmetlerinden mahrum bıraktı. Örneğin Jamaika’da daha önce ücretsiz sunulan göz ameliyatları ve onkoloji tedavileri, Kübalı uzmanların ayrılmasıyla birlikte ulaşılamaz hale gelirken, hastalar binlerce dolarlık özel tedavi masraflarıyla karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, ABD’nin bu baskı politikalarına karşı alternatif bir sağlık planı sunmadığını, bunun da sosyal eşitsizlikleri derinleştirdiğini belirtiyor.

Parklar şehri Holguín'de sanat şöleni

Holguín, 33. Mayıs Şenliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu yılki etkinlikler, Hermanos Saíz Derneği’nin 40. yılına ve Fidel Castro’nun 100. yaşına adandı.

Ülkenin içinde bulunduğu zorlu şartlara rağmen, festival özgün yapısını koruyarak devam ediyor. Hatta bu özel durum, geleneksel at arabalı geçit töreninin yerini elektrikli üç tekerlekli araçların alması gibi yenilikleri beraberinde getirdi. Programda edebiyattan sinemaya, müzikten görsel sanatlara geniş bir yelpazede etkinlikler yer alıyor.

Panama’da Küba’dan madalya yağmuru

Kübalı halterci Marifélix Sarría, Panama’da düzenlenen Panamerikan Halter Şampiyonası’nda üç farklı kategoride madalya kazandı. Koparmada bronz, silkmede altın madalya alan sporcu, toplamda 280 kg’a ulaşarak liderliği sadece bir kilo farkla kaçırdı. Küba, sınırlı kadroyla katıldığı bu organizasyonu altı madalyayla tamamladı.

Dünya Gıda Programı’ndan sanat çağrısı

Dünya Gıda Programı, Küba’da sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği için amacıyla sanatın gücünden yararlandığı üç sanat yarışması başlattı. Farklı yaş gruplarına hitap eden yarışmalarda resim, heykel, fotoğraf ve dijital sanat kategorileri yer alıyor. 1963’ten bu yana adada faaliyet gösteren kuruluş; bu yeni girişimiyle yerel gıda sistemlerini, sürdürülebilirliği ve toplumsal refahı yaratıcı bir bakış açısıyla teşvik etmeyi hedefliyor.

Küba’da elektrik üretiminde son durum

Küba Ulusal Elektrik Sisteminde talebin karşılanamaması nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri sürüyor. Gün içinde güneş enerjisi santrallerinden sağlanan katkıya rağmen, akşam saatlerinde yaklaşık 1400–1500 MW düzeyinde açık oluşması bekleniyor.