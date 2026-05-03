Abluka günlükleri 60 | 2 Mayıs 2026 Cumartesi

Küba Gerçeği kapsamında yayına başlayan Abluka Günlükleri ile ABD tarafından Küba’ya uygulanan ve soykırım niteliği taşıyan ablukanın günlük olarak nabzını tutuyor; yaşanan gelişmeleri, ablukanın etkilerini ve Küba’nın bu koşullar karşısındaki direnişini, geliştirdiği çözüm ve önlemleri okuyucuyla buluşturuyoruz.

'Hiçbir dürüst insan Küba’nın tehdit olduğu yalanını kabul etmez'

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Donald Trump yönetiminin açıkladığı Küba’ya yönelik yeni “tedbirleri" sert bir dille kınadı. Washington yönetiminin, Küba’nın ABD için bir tehdit oluşturduğu yönündeki iddiasını reddetti ve ABD ablukasının bu denli yıkıcı olmasının nedeninin “dünyanın en büyük askeri gücüne sahip ülkesinin tehditkâr ve kibirli tutumu” olduğunu vurguladı.

ABD'nin uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal abluka ile ocak ayında devreye sokulan enerji kuşatmasının, ABD’nin Küba üzerindeki baskıyı artırma stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Yaptırımlar özellikle Küba hükümetiyle işbirliği yapan yabancı bankaları hedef alırken, göç politikalarına da yeni kısıtlamalar getiriyor. Bunun yanı sıra enerji, madencilik, savunma ve güvenlik gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren ya da Havana yönetimine maddi, finansal ve teknolojik destek sağlayan aktörlere yönelik baskıların artırılması da planlanıyor.

Dünya ablukaya karşı bir arada

Havana Kongre Sarayı’nda düzenlenen Küba ile Uluslararası Dayanışma Buluşması, Díaz-Canel ve üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

Küba İşçi Konfederasyonu (CTC) 22. Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Osnay Miguel Colina Rodríguez’in “Küba size bağrını açıyor; vatan insanlıktır” sözleriyle selamladığı etkinlikte, 36 ülkeden 700’ü aşkın delege Küba’nın yalnız olmadığını bir kez daha teyit etti.

Dünyanın dört bir yanından gelen toplumsal hareketlerin temsilcilerinin buluştuğu platformda, ABD’nin 60 yılı aşkın süredir sürdürdüğü ve Küba’nın gelişimini engelleyen ablukaya karşı kararlı bir duruş sergilendi. Emperyalist hegemonyanın uluslararası hukuku tehdit ettiği vurgulanırken; nefrete, enerji kuşatmasına ve dezenformasyona karşı uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Fidel’in 100. doğum yılında Küba halkının sergilediği “yaratıcı direniş” ruhunun öne çıkarıldığı buluşmada, ekonomik ve toplumsal alanda yapılan yeni düzenlemeler hakkında da bilgi verildi. 2 milyondan fazla işçinin katılımıyla hazırlanan yeni İş Kanunu taslağı, işçi sınıfının, ülkenin geleceğindeki öncü rolünün kanıtı olduğunu gösteriyor.

Program kapsamında düzenlenen Uluslararası Sendikal Çalışma Sempozyumu ile emeğin modern dünyadaki yeri ve dayanışmanın önemi kapsamlı biçimde tartışmaya açıldı.

1 Mayıs kutlamalarında Küba ile dayanışma

Dünyanın çok sayıda kentinde gerçekleşen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında, Küba ile dayanışma da önemli bir gündemdi. Örneğin İtalya’da 1 Mayıs çeşitli siyasal ve toplumsal örgütlerin, ABD ablukasına karşı Küba halkının yanında olduklarını ve Küba’nın bağımsızlık mücadelesine destek verdiklerini güçlü bir şekilde ifade ettikleri bir gösteriye dönüştü.

İtalya-Küba Ulusal Dostluk Derneği (ANAIC), yayımladığı bildiride Küba’yı “eğilmeyen bir onur sembolü” olarak nitelendirirken, Roma’da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Küba ve Filistin için enternasyonalist dayanışma ruhu sık sık vurgulandı.

Enerji ablukasına karşı Camagüey’de yeni güneş parkları

Camagüey’de enerji krizine çözüm olarak Florida ve Guáimaro’da kurulacak güneş enerjisi parklarının inşası sürüyor.

Özellikle Guáimaro’daki güneş enerjisi parkı, enerji depolama kapasitesi sayesinde bulutlu havalarda dahi şebekeyi dengeleyebilecek.

Çin’in de destek verdiği bu projede amaç, fosil yakıtlara bağımlılığın iyice azaltılması. Mevcut iki büyük güneş parkına ek olarak yılın ikinci yarısında, Camagüey’de dört yeni tesisin daha temellerinin atılması planlanıyor.

Sağlık sistemi direnmeye devam ediyor

Küba Sağlık Bakanı Portal Miranda, 1 Mayıs kutlamaları için gittiği Santiago de Cuba’da yenilenen sağlık tesislerini inceledi.

Ziyaret kapsamında Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso Hastanesi’nin Nöroloji servisi ile Güney Çocuk Hastanesi’nin Solunum Hastalıkları servisi yeniden hizmete açıldı. Ziyaretler sırasında Saturnino Lora Hastanesi’nin Dahiliye servisinin de yakında faaliyete geçeceği belirtildi.

Bakan, ayrıca Tıp Bilimleri Üniversitesi’nde öğrenci temsilcileri ve yönetimle bir araya gelerek, enerji krizine rağmen tıp eğitiminin kesintisiz sürdürülmesi için alınan önlemleri değerlendirdi. Portal Miranda, sağlık sisteminin tüm zorluklara rağmen modernize edilmeye devam edeceğini vurguladı.

1 Mayıs ve sanat

Küba’da sanat; alınterinin pusulası, toplumsal dönüşümlerin ve hak arayışlarının en güçlü tanıklarından biri olmaya devam ediyor.

Küba’da Regino Pedroso gibi işçi kökenli şairler, fabrikayı yalnızca bir üretim alanı değil, aynı zamanda bir bilinçlenme ve direniş mekânı olarak ele alır. Ressam Marcelo Pogolotti ise işçinin sanayideki yalnızlığını ve gücünü eserlerinde ölümsüzleştirir.

1961’de entelektüel kadınlar tarafından bestelenen 1 Mayıs marşı da emeğin birliğini sanat aracılığıyla meydanlara taşımaya devam ediyor.

Küba ne teslim olur, ne de çöker!

Küba, mayıs ayına da yakıt yetersizliği ve teknolojik aşınma nedeniyle elektrik talebinin ancak yüzde 40’ının karşılanabildiği ağır bir enerji kriziyle girdi. Bu durum; sanayiden sağlığa, su dağıtımından iletişime kadar yaşamın her alanını etkilemeye devam ediyor.

Bu tablonun temelinde, ABD’nin yakıt tedarikini, nakliyeyi ve finansal işlemleri hedef alan yoğunlaştırılmış abluka politikası yer alıyor. Turizm gelirlerini ve temel hizmetleri zayıflatan yaptırımlar, Küba halkını enerji yokluğu ve bununla ilişkili mahrumiyetlerle baskı altına alarak siyasi istikrarsızlık yaratmayı amaçlıyor.

Ekonomik kuşatmaya, dijital mecralarda Küba’yı “başarısız devlet” olarak göstermeye yönelik dezenformasyon faaliyetleri de eşlik ediyor. Ancak bu baskı ortamı, Küba genelinde güçlü bir toplumsal dayanışmayı da beraberinde getiriyor. Yakıt yokluğuna rağmen üretimi sürdüren çiftçiler, kısıtlı imkanlarla sistemi ayakta tutan enerji işçileri ve sağlık çalışanları bu sürecin görünmeyen kahramanları olarak öne çıkıyor. Küba yönetimi, tüm zorluklara rağmen egemenliğinden taviz vermeyeceğini vurgularken, halk da tarihsel direniş mirasına yaslanarak mücadelesini sürdürüyor.

Ada'da yağmur mevsimi başladı

Küba Meteoroloji Enstitüsü İklim Merkezi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ada'da mayıs ayıyla birlikte başlayıp ekim ayına kadar sürecek olan geleneksel yağışlı mevsim resmen başladı.

Uzmanlar, kasım ayı civarındaki kasırga sezonu için takiplerini ve detaylı raporlamalarını sürdürüyor.

Elektrik üretiminde kritik tablo

2 Mayıs 2026 itibarıyla Ulusal Elektrik Sistemi (SEN), yüksek talep ve üretim yetersizliği nedeniyle ciddi bir darboğazdan geçiyor. Dün 1551 MW’lık açık yaşanırken, bugün sabah saatlerinde 837 MW olan açığın akşam saatlerinde 1445 MW’a kadar yükselmesi bekleniyor.

Güneş enerjisi santralleri katkı sağlasa da termik santrallerdeki arızalar ve bakım süreçleri üretimi sınırlıyor. Bu nedenle gün boyunca geniş çaplı elektrik kesintilerinin yaşanacağı öngörülüyor.

Dün Küba’da ne kadar elektrik açığı yaşandı?