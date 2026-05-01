Abluka günlükleri 58 | 30 Nisan 2026 Perşembe

Küba Gerçeği kapsamında yayına başlayan Abluka Günlükleri ile ABD tarafından Küba’ya uygulanan ve soykırım niteliği taşıyan ablukanın günlük olarak nabzını tutuyor; yaşanan gelişmeleri, ablukanın etkilerini ve Küba’nın bu koşullar karşısındaki direnişini, geliştirdiği çözüm ve önlemleri okuyucuyla buluşturuyoruz.

Díaz-Canel'den 1 Mayıs çağrısı: 'Vatan savunuluyor'

Küba Cumhurbaşkanı ve Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri Miguel Díaz-Canel, 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı öncesinde tüm Kübalıları emperyalist baskılara ve ABD ablukasına karşı birlik içinde meydanlara çıkmaya çağırdı. "Vatan savunuluyor" sloganıyla ülke genelinde düzenlenecek yürüyüşlerin barış, egemenlik ve devrim kararlılığının ifadesi olacağını vurgulayan Díaz-Canel, işçilerden öğrencilere, sanatçılardan sporculara kadar toplumun tüm kesimlerini ortak mücadelede buluşmaya davet etti.

Havana'daki José Martí Anti-Emperyalist Tribünü'nde gerçekleştirilecek ana etkinlikte, Küba halkına dünyanın dört bir yanından gelen dostlar da dayanışma gösterecek. Böylece 1 Mayıs, Küba'nın bağımsızlığını, sosyalist değerlerini ve devrimci direncini bir kez daha tüm dünyaya ilan edeceği bir gün olacak.

Kübalı iletişim emekçileri 1 Mayıs'ta devrimci birlikle meydanlarda

Küba İletişim Bakanlığı (Mincom), sektör çalışanlarını 2026 Uluslararası İşçi Bayramı kapsamında Havana'daki José Martí Anti-Emperyalist Tribünü'nde düzenlenecek yürüyüş ve Açık Tribün'e kitlesel ve coşkulu katılım göstermeye çağırdı. Sabah erken saatlerde Paseo Caddesi'nde bir araya gelecek iletişim emekçileri, Küba ve 26 Temmuz bayraklarının yanı sıra Fidel Castro, kahramanlar ve şehitlerin posterleriyle kortejde yer alacak.

Paseo'dan Malecón'a uzanacak yürüyüş, José Martí Anti-Emperyalist Tribünü'nde sona erecek. Etkinlik, Kübalı iletişimcilerin devrime, sosyalist vatana ve ulusal egemenliğe olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya gösterecek.

İşçi kahramanlarına ve işçi kolektiflerine madalya töreni düzenlendi

Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez’in katılımıyla El Laguito Protokol Salonu'nda düzenlenen devlet nişanı takdim töreninde, 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı kapsamında üstün başarı gösteren emekçiler ve kolektifler onurlandırıldı. Törende, kariyerleri boyunca sergiledikleri fedakarlıklarla öne çıkan 18 kişiye "Cumhuriyet Emek Kahramanı" unvanı verilirken; çok sayıda işçiye de birinci, ikinci ve üçüncü dereceden Lázaro Peña nişanları ile Jesús Menéndez madalyası takdim edildi.

Devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra İsyancı Ordu Komutanı José Ramón Machado Ventura’nın da hazır bulunduğu bu etkinlik, dünya proletaryasının bayramı öncesinde Küba Devrimi’nin çalışma ve üretim değerlerini selamlayan en önemli kutlamalardan biri olarak kayda geçti.

Abluka karşısında üretim hamlesi: Konserve atıkları hayvan yemine dönüşüyor

Küba’nın Holguín kentinde faaliyet gösteren Turquino Sebze Konserve Şirketi, ABD ablukasının yarattığı kaynak kısıtlılığı ve ithalat zorluklarına karşı döngüsel ekonomi modelini temel alan stratejik bir adım attı. Endüstriyel atıkları çevreye boşaltmak yerine sıvı silaj formunda hayvan yemine dönüştüren fabrika, ülkenin gıda egemenliği mücadelesinde kritik bir rol üstleniyor. Domates, lahana, salatalık artıkları ile mango ve guava posalarını şeker kamışı pekmeziyle harmanlayan tesis, insan tüketimine uygun olmayan hammaddeleri yüksek besin değerine sahip birer kaynağa dönüştürerek ulusal düzeyde bir model teşkil ediyor.

2024 yılından bu yana 200 tondan fazla yem üreten kurum, bu ürünleri Holguín Domuz Çiftliği’ne tedarik ederek maliyetli ithal yemlerin yerini doldurmayı başardı. Teknolojik eskime ve enerji kısıtlamalarına rağmen yenilikçi kadrosuyla üretim sürekliliğini sağlayan Turquino, geliştirdiği 40’tan fazla alternatif çözümle ablukanın yarattığı tedarik dalgalanmalarına yanıt veriyor. Hem ekonomik hem de sürdürülebilir bir başarı hikayesi olarak öne çıkan bu girişim, yerel kaynakların maksimum verimlilikle kullanılmasının abluka altındaki ülke ekonomisi için ne denli hayati olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Küba turizmi Meksika’da tanıtıldı

Küba, Meksika’nın turizm sektöründeki en önemli iş platformu olan Tianguis Turístico’nun 50. yıldönümü kutlamalarında yerini alarak adanın kültürel ve doğal zenginliklerini uluslararası arenaya taşıdı. Sol de Cuba dergisinin duyurduğu katılımda, Küba Turizm Bakanlığı heyeti kendi pavyonu aracılığıyla yeni stratejik ortaklıklar kurarken mevcut sektörel bağlarını da pekiştirdi. 30 ülkeden 8 binden fazla katılımcıyı ve binlerce profesyonel alıcıyı bir araya getiren bu dev organizasyonda Küba; misafirperverliği ve sunduğu turizm çeşitliliğiyle küresel pazardaki varlığını güçlendirme fırsatı buldu.

Küba'nın Meksika Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, bu katılımın iki ülke arasındaki turizm bağlarını derinleştirme kararlılığını simgelediği vurgulandı. 58 binden fazla iş görüşmesinin öngörüldüğü etkinlikte, topluluk turizmi gibi yenilikçi modellerin sergilendiği bir atmosferde Küba heyeti, destinasyon tanıtımı ve yeni işbirliği anlaşmaları için verimli zeminler oluşturdu. Yarım asırlık bir geçmişe sahip olan bu platform, Küba'nın bölgesel işbirlikleri yoluyla turizm potansiyelini genişletme stratejisinin önemli bir ayağını oluşturmaya devam ediyor.

Sivil savunma emekçilerine devlet nişanı

Küba İçişleri Bakanlığı’na bağlı Ulusal Sivil Savunma İşçileri Birliği üyeleri, 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törenle devlet nişanıyla onurlandırıldı. ABD ablukasının ve saldırılarının teşhir edildiği Kınama Anıtı’nda gerçekleştirilen törende, yaklaşık 30 çalışana günlük üretim ve savunma faaliyetlerindeki üstün başarılarından dolayı Üçüncü Sınıf Lázaro Peña Nişanı ve Jesús Menéndez Madalyası takdim edildi. Üst düzey askeri ve siyasi yetkililerin katıldığı etkinlikte, sivil çalışanların bakanlık bünyesindeki hayati rolü vurgulandı.

Ödül alan isimlerden Yudisnaydis Hernández Hernández, törende yaptığı konuşmada sivil emekçilerin vatana olan bağlılığını ve daha müreffeh bir gelecek inşa etme kararlılıklarını yineledi. Bakanlık yetkilileri, sivil çalışanların özverisi olmadan kurumun temel görevlerini yerine getirmesinin mümkün olmadığını belirterek, bu çalışanları günümüzün "kahramanları" olarak nitelendirdi. Anlamlı bir mekanda düzenlenen bu tören, Küba’nın toplumsal inşa sürecinde emeğin ve sivil katkının stratejik önemini bir kez daha tescilledi.

Küba sağlık sisteminde ablukaya karşı elektrikli ambulans hamlesi

Küba, ABD ablukasının yarattığı yakıt kısıtlılığı ve yedek parça tedarikindeki zorluklara karşı, acil sağlık hizmetlerini modernize etmek amacıyla elektrikli ulaşım çözümlerine yöneliyor. Transimport şirketi, Halk Sağlığı Bakanlığı ile koordineli olarak ithal edilen yeni ambulansların sevkiyatına başlarken; Havana’daki Entegre Tıbbi Acil Durumlar Sistemi (Sium) için özel olarak getirilen tam elektrikli Foton marka araçlar dikkat çekiyor. Publicentro ajansı tarafından etiketleme işlemleri süratle başlatılan bu yeni filo, adanın dışa bağımlılığı azaltma ve hayati hizmetlerde sürekliliği sağlama stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Ablukanın ulaşım ve enerji sektöründe yarattığı ağır baskı altında geliştirilen bu çözüm, fosil yakıt krizine karşı sürdürülebilir bir alternatif sunuyor. Transimport’un motorlu taşıt filosunu yenileme gayreti, sadece bir ekipman tedariki değil, aynı zamanda ablukanın felç etmeye çalıştığı lojistik ağları yerel imkanlar ve stratejik tercihlerle ayakta tutma mücadelesi olarak nitelendiriliyor. Görsel etiketleme ve teknik hazırlık süreçlerinin tamamlanmasıyla hizmete girecek olan bu araçlar, Küba’nın en zorlu ekonomik kuşatmalar altında dahi toplum sağlığını koruma konusundaki yenilikçi direncini simgeliyor.

İklim direnci için toplumsal seferberlik

Küba Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanlığı'nın (CITMA) Havana heyeti, El Fanguito mahallesinde düzenlediği topluluk buluşmasıyla iklim değişikliğine uyum çalışmalarını güçlendirme kararlılığını ortaya koydu. Adaptahabana ve Fanguito Mío projelerinin yanı sıra yerel aktörlerin katıldığı etkinlikte, çevresel kırılganlıklara karşı bilim, toplum ve devletin ortak hareket etmesinin önemi vurgulandı. Tarea Vida ulusal stratejisi doğrultusunda, yerel teşhisler ve halkın aktif katılımı temelinde sürdürülebilir uyum planlarının geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantı, savunmasız mahalleleri daha dirençli ve sürdürülebilir yaşam alanlarına dönüştürmede Küba'nın bilimsel birikimi, toplumsal örgütlülüğü ve devrimci yönetim anlayışının belirleyici rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İtalyan sendikacılar, Küba halkıyla dayanışma için yola çıktı

İtalyan Genel İşçi Konfederasyonu'na (CGIL) bağlı İtalya Tarım ve Sanayi İşçileri Federasyonu (FLAI), ABD'nin uyguladığı ekonomik ablukaya karşı dayanışma göstermek amacıyla Küba’yla dayanışma başlattı. Federasyon lideri Silvia Guaraldi başkanlığındaki 11 kişilik heyet, adada yaşanan gıda ve enerji krizine destek olmak üzere yanlarında temel gıda maddeleri, ilaç ve güneş enerjisi sistemlerinden oluşan bir sevkiyat taşıyor. FLAI Genel Sekreteri Giovanni Mininni, bu girişimin sadece bir protesto olmadığını, aynı zamanda "suç teşkil eden saldırganlığa" karşı somut bir eylem niteliği taşıdığını ve bölgedeki direnişe siyasi bir destek sunduğunu ifade etti.

Söz konusu ziyaret, Avrupa genelinden gelen dayanışma konvoylarının bir parçası olarak Küba’daki 1 Mayıs kutlamalarıyla birleşecek. ABD yönetiminin son yıllarda enerji tedarikine yönelik artırdığı kısıtlamaların halk üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken sendika temsilcileri, bu faaliyeti bir "kardeşlik ve barış eylemi" olarak tanımladı. Heyet, uluslararası dayanışmanın bir simgesi olarak tıbbi ve teknik yardımları yerel makamlara ulaştırırken, ablukanın yarattığı zorluklara karşı Küba halkıyla iş birliği yapmayı sürdüreceğini teyit etti.

Küba’da elektrik üretiminde son durum

Dün, kapasite yetersizliği nedeniyle hizmetlerde 24 saat süren aksaklıklar yaşandı. Üretim kapasitesi açığının en büyük etkisi, Santa Cruz Enerji Santrali'nde 2 numaralı ünitenin acil kapatılması nedeniyle 19:50'de 1502 MW olarak kaydedildi.



Öte yandan, 54 yeni güneş enerjisi santralinin toplam üretimi 4395 MWh oldu. Bu santrallerin ortalama bir saatte sağladığı azami güç ise 641 MW olarak gerçekleşti.