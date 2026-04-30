Abluka günlükleri 57 | 29 Nisan 2026 Çarşamba

İşyeri içerisinde yer alan ilk yaşlılar evi açıldı

Küba'nın Villa Clara Elektromekanik Şirketi, emekli personeline yönelik adalet ve sosyal sorumluluk örneği teşkil eden öncü bir projeye imza atarak ülke tarihindeki ilk kurum içi yaşlılar evini hizmete açtı.

Küba halkının yaşlılara verdiği geleneksel önemi kurumsal bir modele dönüştüren bu girişim, yıllarca üretime emek vermiş bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Şirket direktörü Justo Rodríguez Gattorno’nun "bir adalet eylemi" olarak nitelendirdiği proje, iki konteynerin modern bir yaşam alanına dönüştürülmesiyle hayata geçirildi. Tamamı şirketin öz kaynaklarıyla finanse edilen merkez; tıbbi birim, yemek odası ve egzersiz alanları gibi imkanlarla donatılarak emektar çalışanlara hayatlarının bu evresinde hak ettikleri saygınlığı sunmayı amaçlıyor.

Sosyal medyada büyük takdir toplayan ve diğer kurumlara örnek gösterilen bu model, sadece bir bakım hizmeti sunmakla kalmayıp nesiller arası bir köprü kurmayı da hedefliyor. Yaşlı evinde tıbbi merkez, yemek odası, banyo, televizyon ve egzersiz alanı gibi olanaklar yer alıyor. Merkezde konaklayan yaklaşık 20 emekli, bir yandan sağlık ve bakım hizmeti alırken diğer yandan deneyimlerini yeni işe başlayan genç çalışanlara aktararak ve şirketin organik bahçesinde faaliyet göstererek toplumsal hayatın içinde aktif kalmaya devam ediyor. Küba'nın yaşlı bakım sistemini geliştirme politikasıyla doğrudan örtüşen bu girişim, emektarların bilgi birikiminden faydalanırken onlara verilen değeri somut bir hizmetle taçlandırıyor.

Ablukanın gölgesinde yaşam mücadelesi: Holguín’de sağlığa ulaşımda öncelik

ABD tarafından uygulanan tek taraflı yaptırımların ve yakıt tedarikini felç eden ekonomik ablukanın etkisi altındaki Küba’da, Holguín İl Ulaşım Şirketi hayati sağlık hizmetlerini sürdürmek için olağanüstü bir çaba sarf ediyor. Ülkenin içinde bulunduğu karmaşık enerji krizine ve fosil yakıt eksikliğine rağmen, özellikle kanser ve hemodiyaliz hastalarının hastanelere nakli "stratejik öncelik" olarak ilan edildi. İl Ulaşım Şirketi Genel Müdürü Wilmer García Ramírez, ablukanın yedek parça ve yakıt teminini engellemesi nedeniyle ulaşım kapasitelerinin geçen yıla oranla yarı yarıya düştüğünü, ancak kısıtlı kaynakların öncelikle binlerce hastanın tedaviye erişimi için seferber edildiğini açıkladı.

Ablukanın yarattığı lojistik engelleri aşmak adına "alternatif çözümlere" odaklanan kurum, elektrikli araç kullanımını devreye alarak Anne ve Çocuk Sağlığı Programı (PAMI) ile sağlık personelinin nakline destek veriyor. Haftalık bazda 14 belediyeden bölge hastanelerine yaklaşık bin hastanın taşınmasını kapsayan bu operasyon, engebeli ve ulaşımı zor kırsal bölgeleri de içeriyor. Mevcut kısıtlamalar altındaki bu ulaşım seferberliği, Küba’nın tüm ekonomik imkansızlıklara ve dış baskılara rağmen halk sağlığını koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Doğu Küba’da yenidoğan sağlığı için bölgesel çalıştay

Doğu Küba’daki uzmanların katılımıyla Holguín’de düzenlenen Bölgesel Neonatoloji Çalıştayı, yenidoğan bakımında en güncel tedavi protokollerini ve tanı yöntemlerini birleştirmek amacıyla Vladimir İlyiç Lenin Üniversite Eğitim Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Ülkenin içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullar ve tıbbi tedarik kısıtlamalarına rağmen, sağlık profesyonellerinin eğitimi ile hizmet kalitesinin artırılmasına odaklanan etkinlikte, özellikle solunum güçlüğü gibi kritik vakalarda izlenecek prosedürler ve doppler ultrason gibi ileri tanı yöntemleri ele alındı. Uzmanlar, tıbbi malzemeye erişimdeki zorlukların, yüksek uzmanlık ve deneyim paylaşımıyla aşılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Holguín, bölge genelinde doğuştan sakatlıkları olan bebeklerin yaşamlarının ilk saatlerinde ameliyat edilebildiği stratejik bir merkez olma özelliğini koruyor. Çalıştayda paylaşılan verilere göre, tüm lojistik engellere ve kısıtlı kaynaklara rağmen bölgedeki yenidoğan cerrahisi hizmetlerinde hayatta kalma oranı yıllardır yüzde 95'in üzerinde seyrederek dünya standartlarında bir başarı sergiliyor. Bu önemli buluşma, Küba sağlık sisteminin en kırılgan durumdaki hastaları için uyguladığı "bilimsel dayanışma" modelinin ve "öznel kapasiteyi en üst düzeye çıkarma" stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Üretimin ve direnişin simgesi termoelektrik işçileri 1 Mayıs kortejine öncülük edecek

Küba’nın enerji kalbi olarak görülen ve ablukanın yarattığı teknik zorluklara rağmen üretimdeki kararlılığıyla bilinen Carlos Manuel de Céspedes (CMC) Termoelektrik Santrali çalışanları, 1 Mayıs İşçi Bayramı’na damga vurmaya hazırlanıyor. Cienfuegos halkı için istikrarın sembolü haline gelen santralin ikonik kırmızı-beyaz bacasının bir kopyasıyla geçit törenine katılacak olan işçiler, bu simgeyle hem üretimdeki sürekliliği selamlayacak hem de ABD ablukasının yarattığı kısıtlamalara ve dış tehditlere karşı vatanseverlik duruşlarını yineleyecekler. 40 yılı aşkın süredir "Ulusal Öncü" unvanını taşıyan tesisin çalışanları, Ulusal Elektrik Sistemi’ndeki en verimli blokları korumanın gururuyla kortejin en ön safında yer alacak.

Enerji krizinin ve teknik ambargonun getirdiği zorlukları aşmak için geliştirdikleri yerli çözümlerle tanınan santral personeli, 1 Mayıs kutlamalarına büyük bir teknik onarım sürecinin motivasyonuyla giriyor. İletişim uzmanı Maxlenin Rodríguez Jiménez, personelin bir kısmının üretim ve onarım mesaisine devam edeceğini, 200 kişilik bir grubun ise meydanda santrali temsil edeceğini belirtti. Genç teknisyenlerin ve "mucit" olarak nitelendirilen yenilikçi kadroların başı çekeceği yürüyüş, Küba işçi sınıfının en zorlu abluka koşullarında dahi ülkenin ışıklarını açık tutma ve toplumsal dayanıklılığı sürdürme azmini bir kez daha kanıtlayacak.

Camagüey enerji işçilerinden 1 Mayıs öncesi stratejik seferberlik

Camagüey İl Enerji ve Madenciler Birliği, Uluslararası İşçi Bayramı kutlamaları kapsamında, bölgedeki enerji üretimini güçlendirmek ve işçi motivasyonunu artırmak amacıyla kapsamlı bir üretim ve seferberlik programı başlattı. Sendika Genel Sekreteri Lían Alonso Alfonso, özellikle fotovoltaik güneş enerjisi parklarındaki çalışmaların, ulusal elektrik sistemine sağladığı doğrudan katkı ve sürdürülebilir enerji matrisine geçiş süreci nedeniyle stratejik öncelik taşıdığını belirtti. 1 Mayıs hazırlıkları çerçevesinde yürütülen bu faaliyetler, sektördeki iş kolektiflerinin birliğini pekiştirirken, temiz enerji kaynaklarının geliştirilmesi hedefine odaklanıyor.

Ekonomik ablukanın yarattığı maddi kısıtlamalara ve zorlu çalışma koşullarına rağmen, sektörde faaliyet gösteren 2 bin 200 sendika üyesinin tam disiplin ve özveriyle görevlerini sürdürdüğü ifade edildi. Geçit töreninde ulusal bağlılıklarını sergileyecek olan işçilerin, "yaratıcı direniş" ve "enerji egemenliği" mesajı vermesi bekleniyor. Ayrıca, iş yerlerindeki üstün başarıları nedeniyle tören tribününe onur konuğu olarak davet edilen altı maden ve enerji işçisinin şahsında, tüm sektör çalışanlarının ülke ekonomisindeki hayati rolü ve toplumsal dayanışma bilinci bir kez daha vurgulanıyor.

Ekonomik kalkınma için bilim ve inovasyon sistemi yeniden yapılandırılıyor

Küba hükümeti, ulusal bilim, teknoloji ve inovasyon sistemini ülkenin mevcut ekonomik zorluklarına çözüm üretecek şekilde köklü bir revizyondan geçirme kararı aldı. Başbakan Yardımcısı Dr. Eduardo Martínez Díaz ve ilgili bakanların katılımıyla duyurulan yeni strateji kapsamında, bilimsel çalışmaların "kâğıt üzerinde" kalmaması ve doğrudan somut çıktılara dönüşmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, ülke genelindeki yaklaşık 6 bin aktif proje titizlikle incelenerek; döviz geliri artışı, enerji bağımsızlığı ve gıda güvenliği gibi kritik alanlara odaklanan "stratejik hükümet projeleri" önceliklendirildi. Özellikle yenilenebilir enerji yatırımları ve biyoteknoloji gibi sektörlerde bilimsel araştırmaların yatırım ve finansman modelleriyle entegre edilmesi, sistemin yeni temel taşı olarak belirlendi.

Bu yapısal dönüşümün yasal zemini ise kısa süre önce yürürlüğe giren Genel Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Yasası ile güçlendirildi. Yeni yasal çerçeve, bilim insanlarına projelerinden telif ve ekonomik teşvik sağlarken, kamu-özel sektör iş birliklerinin önündeki engelleri kaldırarak inovasyon ekosistemini canlandırmayı amaçlıyor. ABD ablukasının yarattığı kaynak ve yakıt kısıtlılığına rağmen, yerli insan kaynağının verimliliğini artırmayı hedefleyen Küba yönetimi; üniversiteler, araştırma merkezleri ve işletmeler arasındaki bağı koparmadan, bilimsel üretimi doğrudan halkın refahına ve ulusal kalkınmaya hizmet eden bir ekonomik motor haline getirmeyi planlıyor.

Camagüey’de içecek sektörünün öncüsü Ember şirketine "Ulusal Öncü" ödülü

Camagüey’de faaliyet gösteren İçecek ve Alkolsüz İçecek Şirketi (Ember), üretim birimlerinde enerji özerkliğini sağlama yolunda attığı stratejik adımlar sayesinde Küba Merkezi İşçi Sendikası tarafından üst üste dördüncü kez "Ulusal Öncü" kolektif ödülüne layık görüldü. Şirket Müdürü Liuven Veloz González, Florida Meşrubat Fabrikası’nda kurulu olan 120 kilovatlık güneş paneli sistemi sayesinde üretim süreçlerinin ulusal elektrik şebekesinden bağımsız bir şekilde sürdürülebildiğini vurguladı. Benzer bir dönüşümün Puerto Príncipe Rom ve Şarap Fabrikası ile August 23 Alkolsüz İçecek Fabrikası'nda da devam ettiğini belirten yetkililer, hammadde tedarikinde yaşanan zorluklara rağmen 2025 yılında 205 milyon peso kâr elde ederek ekonomik hedeflerin başarıyla karşılandığını bildirdi.

Şirketin başarısında, üretim hatlarının modernizasyonu kadar çalışanların refahını artıran ücret politikaları ve yenilikçi iş modelleri de belirleyici rol oynuyor. Ortalama iş gelirinin 11 bin pesoyu aştığı işletmede, turizm ve çevrimiçi platformlar üzerinden döviz kazanımı sağlanarak hammadde ve teknoloji ihtiyacı finanse ediliyor. Uluslararası İşçi Bayramı öncesinde "İmzam Vatan İçin " yeminini ederek sadakatlerini tazeleyen Ember çalışanları, ABD ablukasına karşı kararlılıklarını sergilemek üzere 1 Mayıs yürüyüşüne kitlesel katılım göstereceklerini ilan ettiler.

Küba’da elektrik üretiminde son durum

Dün, kapasite yetersizliği nedeniyle hizmetlerde 24 saat süren aksaklıklar yaşandı. Üretim kapasitesi açığının en büyük etkisi, Santa Cruz Enerji Santrali'nin 2. Ünitesi ve Renté Enerji Santrali'nin 3. Ünitesinin devreye alınamaması nedeniyle planlanan miktarı aşarak saat 19:50'de 1509 MW olarak kaydedildi.



Öte yandan, 54 yeni güneş enerjisi santralinin toplam üretimi 4262 MWh oldu. Bu santrallerin ortalama bir saatte sağladığı azami güç ise 568 MW olarak gerçekleşti.