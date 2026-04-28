Abluka günlükleri 55 | 27 Nisan 2026 Pazartesi

Küba Gerçeği kapsamında yayına başlayan Abluka Günlükleri ile ABD tarafından Küba’ya uygulanan ve soykırım niteliği taşıyan ablukanın günlük olarak nabzını tutuyor; yaşanan gelişmeleri, ablukanın etkilerini ve Küba’nın bu koşullar karşısındaki direnişini, geliştirdiği çözüm ve önlemleri okuyucuyla buluşturuyoruz.

Santiago de Cuba’da 1 Mayıs meydanı birlik mesajına sahne olacak

Küba İşçileri Konfederasyonu (CTC), Santiago de Cuba eyaletinde düzenlenecek olan 1 Mayıs kutlamalarının, halkın devrimci birliğinin ve ekonomik zorluklara karşı sarsılmaz duruşunun bir simgesi olacağını duyurdu. "Halkın Birliği ve Zaferi İçin" sloganıyla gerçekleştirilecek olan geleneksel yürüyüş, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda ulusal egemenliğe olan bağlılığın bir göstergesi olarak planlanıyor.

Bu yılki 1 Mayıs kutlamalarının odağında, ülkenin içinden geçtiği zorlu ekonomik koşullarda üretim süreçlerini desteklemek ve verimliliği artırmak yer alıyor. CTC yetkilileri, geçit töreninin temel amacının; işçi sınıfının yaratıcılığını ve kaynakların kısıtlı olduğu bir dönemde kendi çözümlerini üreten emekçilerin çabasını onurlandırmak olduğunu belirtti. Özellikle gıda üretimi ve enerji tasarrufu gibi stratejik alanlarda çalışan işçiler, kortejin ön saflarında yer alacak.

Santiago’nun devrimci kimliği

Kutlamaların Santiago de Cuba’da özel bir ağırlığı bulunuyor. "Kahraman Şehir" unvanına sahip olan eyalet, 1 Mayıs vesilesiyle tarihsel mirasını günümüzün mücadeleleriyle birleştiriyor. Antonio Maceo Devrim Meydanı’nda yapılacak büyük geçit töreni için mahalle komiteleri, sendikalar ve gençlik örgütleri şimdiden hazırlıklarını tamamladı. Hazırlık süreci, çalışma merkezlerinde yapılan gönüllü çalışmalarla ve üretim hedeflerine odaklanan seferberliklerle destekleniyor.

Yaptırımlara karşı küresel mesaj

Haberde, yürüyüşün aynı zamanda ABD tarafından uygulanan ekonomik ablukaya karşı bir protesto niteliği taşıyacağı vurgulanıyor. İşçiler, "bloqueo"nun günlük hayat üzerindeki ağır etkilerine rağmen sosyalist projeyi savunma kararlılığını dünyaya ilan edecek. Santiago’daki törenlerin, adanın diğer bölgelerinde yapılacak kutlamalarla eş zamanlı olarak, Küba’nın dış baskılar karşısında dağılmadığı ve işçi sınıfının devletle olan sarsılmaz bağını koruduğu mesajını vermesi bekleniyor.

Küba’da Ulusal Çocuk Felci Aşılama Kampanyası başladı

Küba, dünya genelinde sağlık sisteminin en güçlü kalelerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Ülke genelinde düzenlenen 65. Ulusal Çocuk Felci (Anti-poliomiyelit) Aşılama Kampanyası’nın ikinci aşaması bugün resmen başladı.

1962 yılında çocuk felcini kıtada tamamen ortadan kaldıran ilk ülke olma unvanını taşıyan Küba, bu başarısını sürdürmek için her yıl düzenli olarak bu kampanyaları gerçekleştiriyor. Bu yılki kampanya kapsamında:

300 binden fazla çocuk (bir aylıktan iki yaşına kadar olanlar) ağız yoluyla verilen aşıyı alacak.

(bir aylıktan iki yaşına kadar olanlar) ağız yoluyla verilen aşıyı alacak. 9 yaşındaki çocuklar ise koruyucu dozun bir parçası olarak yeniden aşılanacak.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, aşılama sürecinin tüm aile hekimliği ofisleri ve polikliniklerde eş zamanlı olarak yürütüldüğünü açıkladı. Küba'nın aşılama stratejisi, sadece hastalığı önlemekle kalmıyor, aynı zamanda çocuk felcinin yeniden adaya giriş yapmasını engelleyen bir "bağışıklık duvarı" oluşturuyor.

Küba Devleti çocuk sağlığını önceliklendirerek aşı tedarikini her ne pahasına olursa olsun sağlıyor. Bu kampanya, adanın "insan sermayesine" verdiği önemin ve koruyucu tıp anlayışının en somut örneği olarak öne çıkıyor.

Kübalı bilim insanları ve sağlık çalışanları, halka çağrıda bulunarak, bu sürecin çocukların gelecekteki yaşam kalitesi için hayati bir adım olduğunun altını çiziyor.

Küba’da uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele sürüyor

Küba yargı makamları, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaretiyle mücadelede sergilediği tavizsiz duruşu, Holguín İl Mahkemesi'nde görülen davalarda sanıklara verdiği ibretlik hapis cezalarıyla bir kez daha tescilledi. Devletin "Sıfır Tolerans" politikasını temel alan bu yargılamalar, yalnızca failleri cezalandırmayı değil, aynı zamanda suçun yayılmasını engelleyecek toplumsal bir barikat oluşturmayı hedefliyor. Mahkemeler, özellikle uyuşturucu satışı ve dağıtımı yapan şahıslar için yasaların öngördüğü en üst sınıra yakın cezalara hükmederek, bu tür suçların cezasız kalmayacağına dair net bir mesaj veriyor.

Bu kararlılığın somut ve güncel bir örneği olarak, Holguín'de görülen davada, deniz yoluyla kıyıya vuran uyuşturucu paketlerini yetkililere bildirmek yerine ele geçirip iç piyasaya sürmeye çalışan ve bu süreçte organize bir ağ kuran sanıklar ağır cezalara çarptırıldı. Mahkeme, toplum sağlığını hiçe sayan ve yasadışı zenginleşme amacı güden bu şahıslara, suça katılım derecelerine göre 18 ile 30 yıl arasında değişen, hatta bazı durumlarda müebbet hapse varan son derece sert cezalar verdi. Kararda, bölgenin coğrafi konumu gereği karşılaştığı bu tür yasadışı sızmalara karşı sergilenen zafiyetin, ulusal güvenlik açısından kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Uyuşturucunun toplumsal dokuyu ve genç kuşakları hedef alan bir ulusal güvenlik tehdidi olarak görüldüğü Küba'da, İçişleri Bakanlığı ile yerel kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmaları sayesinde hem yerel şebekelere hem de kıyı şeridini kullanmaya çalışan kaçakçılara büyük darbe vuruluyor. Bu sert adli tutumun merkezinde, Küba’nın uyuşturucu tüketimi konusunda "temiz bölge" olma statüsünü koruma kararlılığı yatıyor. Ceza sistemine paralel olarak yürütülen toplumsal denetim ve eğitim faaliyetleri de bu yargı süreçlerini destekleyen koruyucu bir kalkan görevi görüyor. Sonuç olarak Küba adaleti, Holguín’deki bu dava üzerinden tüm ülkeye uyuşturucu ticaretine karışanların yasaların tüm ağırlığıyla yüzleşeceğini bir kez daha ilan etmiş oldu.

Zor zamanlarda beyzbol: Küba Elit Ligi’nin stratejik ve toplumsal gerekliliği

Küba’nın milli sporu beyzbol, ülkenin içinden geçtiği ekonomik ve lojistik ablukaya rağmen sadece bir oyun değil, toplumsal bir direnç alanı olarak sürdürülüyor. Küba Elit Beyzbol Ligi'nin (LEBC) içinde bulunulan zorlu şartlara rağmen oynanmaya devam etmesi, hem sportif gelişimi hem de toplumsal moral değerlerini korumayı hedefleyen çok boyutlu bir stratejiye dayanıyor.

Ligin sürdürülmesinin temel teknik gerekçesi, Küba beyzbolunun kalitesini uluslararası standartlarda tutma zorunluluğudur. Ulusal Seri (SNB) sona erdikten sonra en yetenekli oyuncuların bir araya geldiği Elit Lig, sporcuların rekabetçi formlarını korumalarını sağlar. Bu yüksek seviyeli turnuva, milli takımın uluslararası şampiyonalarda başarılı olabilmesi için gereken teknik hazırlık sürecinin en kritik parçasını oluşturur. Sporcuların yüksek tempoda oynamaya devam etmesi, Küba beyzbolunun dünyadaki konumunu koruması açısından hayati önem taşır.

Beyzbol, Küba kültürü için sıradan bir aktivitenin ötesinde, ulusal kimliğin bir parçasıdır. Enerji kısıtlılığı ve ulaşım zorlukları gibi günlük hayatı zorlaştıran unsurların yaşandığı bir dönemde, beyzbol karşılaşmaları halk için önemli bir psikolojik rahatlama ve motivasyon alanı sunar. Stadyumların dolması ve maçların takibi, toplumsal dayanıklılığın sportif bir yansıması olarak kabul edilir.

Ekonomik kısıtlamalar, ligin organizasyon şemasında köklü değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Maç takvimleri, yakıt tüketimini ve ulaşım maliyetlerini minimize edecek şekilde, lojistik açıdan en verimli güzergahlar dikkate alınarak planlanmaktadır. Kaynakların bu denli akılcı kullanımı, zor şartlar altında dahi yüksek nitelikli bir spor organizasyonunun nasıl yürütülebileceğine dair bir yönetim modeli sergilemektedir.

LEBC’nin devamlılığı, genç yeteneklerin adadaki beyzbol ekosistemi içerisinde kalması ve profesyonel gelişimlerini sürdürebilmeleri için bir vizyon sunar. Genç oyuncuların en iyi isimlerle aynı sahayı paylaşması, Küba beyzbolunun tarihsel mirasının korunmasını ve geleceğe güvenle aktarılmasını sağlar.

127 Sayılı Kararnamenin temel noktaları

Küba Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan 127 Sayılı Kararname, devlet bütçesiyle finanse edilen kurumların (Bütçeli Birimler) çalışma modellerini kökten değiştirerek, bu yapıları hantal bürokratik mekanizmalardan "kendi kendini yönetebilen ve gelir üretebilen" birimlere dönüştürmeyi hedefliyor. 27 Nisan 2026 itibarıyla detayları netleşen bu düzenleme, Küba’nın ekonomik kriz döneminde kamu harcamalarını disipline etme ve verimliliği artırma stratejisinin en somut adımı olarak görülüyor.

İşte reformun hayata geçireceği en somut değişiklikler ve ayrıntılar:

1. "Özel Bütçeli Birim" statüsü ve gelir paylaşımı

Yeni kararnamenin en radikal noktası, bazı devlet kurumlarının kendi faaliyetlerinden gelir elde etmesine izin verilmesidir. Bugüne kadar tüm gelirini doğrudan devlet hazinesine aktaran birimler, artık elde ettikleri kârın bir kısmını kendi bünyelerinde tutabilecekler. Bu kaynaklar; altyapının iyileştirilmesi, çalışanlara performans primi ödenmesi ve hizmet kapasitesinin artırılması için kullanılabilecek.

2. Tasarruf teşviki ve kaynak yönetimi

Kararname, kurumlara "harcanmayan bütçeyi geri verme" zorunluluğu yerine "tasarruf edileni kullanma" yetkisi getiriyor. Eğer bir birim, verimlilik artışı veya maliyet düşürme yoluyla kendisine tahsis edilen bütçeden tasarruf sağlarsa, bu miktar yıl sonunda geri alınmayacak. Aksine, birimin teknolojik modernizasyonu veya çalışan teşvikleri için "kullanılabilir fon" olarak devredilecek.

3. Personel ve maaş yapılandırmasında esneklik

127 Sayılı Kararname, kurum yöneticilerine personel kadrolarını ve iş tanımlarını yerel ihtiyaçlara göre optimize etme yetkisi tanıyor. Gereksiz bürokratik pozisyonların tasfiyesi ve doğrudan hizmet üreten alanlara kaynak aktarımı teşvik ediliyor. Verimlilik artışı sağlayan birimlerde, çalışanların maaşlarına ek ödeme yapılmasına olanak sağlayan yeni bir finansal mekanizma devreye sokuluyor.

4. Kamu-özel iş birliği ve dış kaynak kullanımı

Bütçeli birimler artık sadece devlet fonlarına bağımlı kalmayacak. Kararname, bu kurumların diğer devlet işletmeleri (OSDE) ve yeni gelişen özel sektör (MSME) ile ticari sözleşmeler imzalamasına izin veriyor. Örneğin, bir üniversite veya araştırma merkezi, sunduğu teknik hizmetler karşılığında dış piyasadan gelir elde edebilecek ve bu geliri bütçesine dahil edebilecek.

5. Sıkılaştırılmış mali denetim ve dijitalleşme

Verilen bu özerklik, denetimsiz bir serbestlik anlamına gelmiyor. Kararname, tüm harcamaların ve gelir kalemlerinin dijital platformlar üzerinden gerçek zamanlı olarak takip edilmesini şart koşuyor. Maliye ve Fiyat Bakanlığı, kaynakların kötüye kullanımını engellemek için "performans bazlı denetim" sistemine geçiyor; yani bütçe tahsisi artık sadece kurumun varlığına değil, ürettiği somut sosyal veya ekonomik sonuca göre yapılacak.

Neden gerekliydi?

Küba hükümeti, bu hamleyle devletin üzerindeki ağır mali yükü hafifletmeyi amaçlıyor. Eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerin ücretsiz kalmaya devam etmesi için, diğer idari ve teknik birimlerin kendi ayakları üzerinde durabilen, israfı önleyen ve verimlilik odaklı yapılara dönüşmesi zorunlu bir ihtiyaç haline gelmişti. 127 Sayılı Kararname, devletin "her şeyi finanse eden" rolünden, "stratejik olarak yöneten ve denetleyen" rolüne geçişini temsil ediyor.

Santiago de Cuba Rafinerisi’nde yerli petrolden akaryakıt üretimi başarıyla gerçekleşti

Küba'nın enerji bağımsızlığı yolundaki en kritik tesislerinden biri olan Hermanos Díaz Rafinerisi, yerli ham petrolün işlenmesi sürecinde stratejik bir başarıya imza attı. Santiago de Cuba’da bulunan rafineri, tamamen yerli ham petrol kullanarak nafta (benzin ham maddesi), fuel-oil ve dizel üretmeyi başardı.

Bu teknik başarının detayları ve ülke ekonomisi için önemi şu şekilde öne çıkıyor:

Yerli kaynaklarla maksimum verimlilik

Küba'nın ağır ve yüksek kükürt oranına sahip yerli ham petrolü, işlenmesi oldukça zor ve özel teknolojik hassasiyet gerektiren bir ham madde olarak biliniyor. Hermanos Díaz Rafinerisi uzmanları, tesisin operasyonel kapasitesini yerli petrolün kimyasal özelliklerine göre optimize ederek; sadece elektrik üretimi için kullanılan yakıtları değil, ulaştırma sektörü için hayati önem taşıyan türevleri de elde etmeyi başardı.

Dizel ve fuel-oil: Enerji krizine doğrudan çözüm

Rafineride elde edilen dizel ve fuel-oil, özellikle ülkenin içinden geçtiği enerji darboğazında doğrudan Ulusal Elektrik Sistemi'ni (SEN) besleyecek. Fuel-oil, termik santrallerin ana yakıtı olurken, elde edilen dizelin ulaştırma ve tarımsal üretim gibi öncelikli alanlara sevk edilmesi planlanıyor. Bu üretim, ithal yakıta olan bağımlılığı azaltarak döviz tasarrufu sağlanması açısından stratejik bir hamle olarak görülüyor.

Lojistik ve yerel destek

Rafineri yöneticileri, bu sürecin sadece teknik bir başarı olmadığını, aynı zamanda lojistik bir zafer olduğunu vurguladı. Yerli petrolün çıkarıldığı kuyulardan rafineriye nakliyesi ve işleme sürecindeki tüm aşamalar, ülkenin "mevcut kaynaklarla maksimum çözüm" politikasının bir parçası olarak yürütüldü. Özellikle elde edilen nafta, kimya sanayisi ve benzin üretimi için temel girdi sağlayarak sanayi zincirini destekleyecek.

Küba’da elektrik üretiminde son durum

Dün, kapasite açığı nedeniyle hizmetler 24 saat boyunca aksadı ve kesinti sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Üretim kapasitesi açığının dünkü en büyük etkisi, saat 20:20'de 1426 MW olarak gerçekleşti.

54 güneş enerjisi parkının enerji üretimi 4102 MWh olup, bu üretim kaynağıyla ortalama saatte sağlanan maksimum güç 521 MW'tır.

Ulusal Bağlantılı Sistem'in (SEN) saat 06:00'daki kullanılabilirliği 1675 MW olup, talep 2486 MW ve etkilenen kapasite 845 MW'tır. Zirve saatlerinde tahmini 950 MW'lık bir etki söz konusudur.

Dün Küba’da ne kadar elektrik açığı yaşandı?