Abluka Günlükleri 54 | 26 Nisan 2026 Pazar

Küba Gerçeği kapsamında yayına başlayan Abluka Günlükleri ile ABD tarafından Küba’ya uygulanan ve soykırım niteliği taşıyan ablukanın günlük olarak nabzını tutuyor; yaşanan gelişmeleri, ablukanın etkilerini ve Küba’nın bu koşullar karşısındaki direnişini, geliştirdiği çözüm ve önlemleri okuyucuyla buluşturuyoruz.

Ablukaya karşı sınır tanımayan dostluk: 1 Mayıs konvoyu Küba’da

İtalya, Fransa, ABD ve Meksika’dan gelen dayanışma aktivistleri ile yurtdışında yaşayan Kübalıların oluşturduğu “İkinci Uluslararası 1 Mayıs Konvoyu”, Küba’nın güneydoğusuna destek ziyareti gerçekleştirdi. “Küba’yı seven ve savunanlar çoğunlukta” sloganıyla yola çıkan heyet; Santiago de Cuba, Granma ve Guantánamo’da buluştuğu halka önemli insani yardım paketleri ulaştırdı.

Santiago de Cuba Tıp Bilimleri Üniversitesi’nde, pandemi döneminde İtalya’ya giden Kübalı doktorlarla o süreçte tercümanlık yapan Avrupalı gönüllülerin buluşması duygusal anlara sahne oldu. Konvoy; ilaç, tıbbi ekipman, eğitim materyalleri ve güneş panellerinden oluşan kapsamlı dayanışma malzemelerini yetkililere teslim etti.

Heyet ayrıca, geçen yıl Melissa Kasırgası’ndan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Ablukanın neden olduğu kısıtlamalara karşı sağlık ocakları ve okulların işleyişi için teknik destek sağlandı. Program, ulusal kahramanların mezarlarına yapılan ziyaretle son buldu. Organizasyon lideri Michele Curto, Küba’nın yalnız olmadığını ve uluslararası dayanışmanın engelleri aşacak güçte olduğunu vurguladı.

1 Mayıs öncesi Guantánamo’da gurur günü

Guantánamo’da 1 Mayıs ve Küba İşçi Federasyonu’nun 22. Kongresi hazırlıkları kapsamında düzenlenen törende, kentin en fedakâr işçileri ve çalışma ekipleri onurlandırıldı. Mariana Grajales Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, farklı sektörlerden 20’yi aşkın emekçiye devlet nişanları takdim edildi.

Törende yapılan konuşmalarda, zorluklara karşı pes etmeyen, yaratıcı çözümlerle üretime katkı sağlayan ve topluma örnek olan "sessiz kahramanların" emeği öne çıkarıldı. Özellikle ithalatı azaltıp yerli üretimi güçlendiren yenilikçi çalışanlara, Fidel Castro’nun anısını taşıyan özel ödüller verildi. Tören, 1 Mayıs’a güçlü bir moral ve kararlılık mesajı taşıdı.

Kübalı savcılar yarınlar için imza atıyor

“Vatan İçin İmzam” kampanyası, Küba genelinde geniş yankı bulmayı sürdürüyor. Son olarak Başsavcılık çalışanları da kampanyaya katılarak ülkenin egemenliğini savunma kararlılıklarını ortaya koydu.

Havana’daki törende hukukçular, ülkenin barışçıl kimliğini vurgularken, 65 yıl önce kazanılan Domuzlar Körfezi Zaferi’nin mirasına sahip çıkacaklarını ifade etti. Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel’in çağrısıyla büyüyen kampanya; sanatçılardan gazetecilere, diplomatik temsilciliklere kadar geniş bir kesime ulaştı.

Güneşin gücüyle dönüşüm: Martica’nın sorumluluğu

Marta Rodríguez Freire, bilinen adıyla “Martica”, bilişimden yenilenebilir enerjiye uzanan öncülüğü ve ilham veren başarı hikayesi ile öne çıkıyor. Bugün Küba'nın enerji verimliliği konusundaki öncü şirketi CEDAI’de genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Martica, ülke genelinde güneş enerjisi projelerinin planlama ve koordinasyonunu yürütüyor. Hastanelerden okullara kadar kritik kurumların enerji ihtiyacını karşılayan sistemlerin lojistik ve mühendislik süreçlerini yönetiyor. Geleneksel olarak erkeklerin egemen olduğu enerji ve mühendislik sektöründe genç bir kadın lider olarak varlık gösteren Martica, otoritenin unvanla değil; tutarlılık, hazırlık ve karşılıklı saygıyla kazanıldığına inanıyor.

Abluka koşullarına rağmen Küba’nın en büyük gücünün insan kaynağı olduğunu vurgulayan Martica, geleceği enerji sistemlerinin dijitalleşmesinde görüyor.

Küba enerji ablukasını nasıl yaşıyor?

Küba, aylarca dışarıdan tek damla petrolün bile girmediği ağır bir enerji ablukası altında olmasına rağmen, devletin planlama gücü ve halkın dayanıklılığı sayesinde bir çöküş yaşamıyor. ABD yönetiminin "başarısız devlet" algısı yaratma çabalarının aksine Küba hükümeti, kısıtlı enerji kaynaklarının dağıtımını, toplumsal önceliklere göre planlıyor ve yönetiyor.

Enerji dağıtımında hastaneler, okullar ve gıda üretimi önceliklendirilirken; kamu hizmetleri ve tarım için yakıt fiyatları sabit tutuluyor. Bu süreçte Çin’in desteğiyle kurulan 75 güneş enerjisi parkı, ihtiyacın yaklaşık yüzde 20’sini karşılıyor. Elektrikli ulaşım araçlarının yaygınlaşması da dönüşümün günlük yaşama yansımalarından biri. Hükümet kesintileri şeffaf biçimde paylaşırken, toplumsal dayanışma kriz yönetiminin temel unsuru olmaya devam ediyor.

17 Mayıs’ın adresi Cienfuegos oldu

Küba’da 17 Mayıs, hem Niceto Pérez’in anısına hem de 1959 Tarım Reformu Yasası’na atfen “Köylü Günü” olarak kutlanıyor. 2026’daki 65. yıl etkinliklerine ev sahipliği yapma görevi, tarımsal başarısıyla öne çıkan Cienfuegos eyaletine verildi.

101 kooperatifin verimli çalışması ve üretim hedeflerinin aşılması sayesinde “Vanguardia” (Öncü) unvanını kazanan eyalet, bu alandaki başarısını bir kez daha tescilledi. Kutlamaların merkezi Aguada de Pasajeros olacak.

Havana Oda Orkestrası’ndan büyük başarı

Havana Oda Orkestrası, Cubadisco 2026’da (Müzik Oscarları) yedi dalda aday gösterilerek önemli bir başarıya imza attı. Şef Daiana García yönetimindeki projeler, hem aile bağlarını hem de müzikal çeşitliliği öne çıkarıyor.

Aldo López-Gavilán’ın eserlerini içeren senfonik çalışma ve genç bestecilere alan açan yeni albüm, orkestranın iddiasını güçlendirdi. Gözler şimdi 16 Mayıs’taki ödül töreninde.

Fabrika çatısı altında ikinci bahar

Villa Clara Elektromekanik Şirketi, bünyesinde açtığı yaşlı bakımeviyle örnek bir sosyal model oluşturdu. Şirketin kendi imkanları ve tarımsal üretim modülüyle finanse edilen tesiste; yemekhane, revir, dinlenme ve egzersiz alanları bulunuyor. Bakımevi, sadece emekli çalışanlara bir vefa borcu ödemekle kalmıyor, aynı zamanda bu tecrübeli isimlerin bilgi birikimlerini yeni nesillere aktarmalarına ve hafif tarımsal faaliyetlerle üretime dahil olmalarına olanak sağlıyor.

Bu girişim, üretim ile toplumsal sorumluluğun birlikte yürütülebileceğini gösteren güçlü bir örnek olarak öne çıkıyor.

Holguín’de yıldönümü ve direniş

Holguín’de, Küba Devrimi’nin liderlerinden Raúl Castro tarafından temelleri atılan Doğu Ordusu’nun 65. yılı törenlerle kutlandı. Törende Melissa Kasırgası’ndaki katkıları nedeniyle askeri personele madalyalar verildi.

Sanayide ise Gibara’daki Inejiro Asanuma İplik Fabrikası, zorluklara rağmen üretimi sürdürerek dikkat çekti. 1 Mayıs hazırlıkları da kentte güçlü bir seferberlik havası yarattı.

Küba’da elektrik üretiminde son durum

Küba genelinde ulusal elektrik sistemi krizi devam ediyor. Dün, Carlos Manuel de Céspedes santralindeki arıza nedeniyle kesintiler planlananı aşarak 17 saati bulurken, yeni güneş enerjisi parkları sisteme sağladığı 3978 MWh'lik üretimle bu açığı hafifletmeye çalıştı.

Bugün ise durum hâlâ kritik; sabah saatlerinden itibaren 990 MW'lık bir kesinti yaşanırken, çok sayıda ünitenin arıza ve bakım nedeniyle devre dışı kalması sistemi zorluyor. Akşam saatlerinde talebin 3100 MW’a çıkacağı öngörülürken, kapasite açığının 1365 MW seviyesine ulaşması ve buna bağlı olarak geniş çaplı elektrik kesintilerinin gün boyu devam etmesi bekleniyor.