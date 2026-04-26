Abluka Günlükleri 53 | 25 Nisan 2026 Cumartesi

Küba Gerçeği kapsamında yayına başlayan Abluka Günlükleri ile ABD tarafından Küba’ya uygulanan ve soykırım niteliği taşıyan ablukanın günlük olarak nabzını tutuyor; yaşanan gelişmeleri, ablukanın etkilerini ve Küba’nın bu koşullar karşısındaki direnişini, geliştirdiği çözüm ve önlemleri okuyucuyla buluşturuyoruz.

Yakıt hırsızlığına karşı 'demir yumruk' dönemi

ABD ablukasının ağırlaştırdığı enerji darboğazı koşullarında Küba hükümeti, akaryakıt ve trafo yağı hırsızlığına karşı mücadeleyi sertleştiriyor. Küba Komünist Partisi Politbüro Üyesi ve Başbakan Manuel Marrero Cruz, bu eylemlerin yalnızca ekonomik kayıp değil, doğrudan halkın yaşam koşullarına ve ulusal güvenliğe yönelik bir sabotaj niteliğinde olduğunu vurguladı.

Başbakan Cruz, özellikle trafolardan çalınan yağların mahalleleri elektriksiz bıraktığına dikkat çekerek, bu tür eylemlere karşı "sıfır tolerans" gösterileceğini belirtti. Sadece hırsızlık yapanların değil, denetim görevini ihmal eden idari yöneticilerin de en ağır disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalacağını ifade eden Cruz, "Bu her gün verilmesi gereken bir savaştır" dedi.

Artan denetimlere rağmen, yeni ekonomik aktörlerle birlikte arz sıkıntısı ve riskler büyümeye devam ediyor. Küba Devleti hırsızlıkla mücadelede dijital izleme ve şeffaf yargı süreçleriyle toplumsal bir mücadele hattı kurmayı hedefliyor.

Yerli petrolde 'imkânsız' aşıldı

Küba, enerji alanında dışa bağımlılığı kırmaya yönelik stratejik bir eşiği daha geride bıraktı. Petrol Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen “termokonversiyon” yöntemiyle, uzun yıllardır işlenemez kabul edilen yerli ağır petrolün rafine edilebileceği kanıtlandı.

Küba yerli ham petrolünü inceltmek için "nafta" maddesini kullanıyordu. ABD ablukası nedeniyle petrol işleme süreçlerinde kullanılan bu ithal girdilere erişimin zorlaşması, yerli çözümlerin bulunmasını zorunlu kılmıştı. Yeni teknikle dizel ve sanayi yakıtı üretimi mümkün hale gelecek. Sancti Spíritus’taki Sergio Soto Rafinerisi’nde kurulacak pilot tesis sürecin ilk somut adımı olacak.

Ulusal İnovasyon Konseyi toplantısında duyurulan bu gelişme, Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel tarafından krizin bilimsel kapasiteyle aşılmasının açık göstergesi olarak değerlendirildi. Enerji çözümlerinin "yerli ve egemen" olması gerektiğini belirten Díaz-Canel, kriz dönemlerinde bilimsel birikimi organize etmenin önemine dikkat çekti. Bu yeni dönemle birlikte Küba, en kritik yerli kaynağını çok daha verimli kullanarak dışa bağımlılığını azaltmayı ve enerji krizine kalıcı bir çözüm üretmeyi hedefliyor.

Casa de las Américas edebiyat ödülleri sahiplerini buldu

Latin Amerika’nın en köklü kültür kurumlarından Casa de las Américas’ın 66. Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu. Havana'daki Che Guevara Salonu'nda gerçekleşen tören kapsamında kıtanın toplumsal ve siyasi hafızasına ışık tutan iki önemli kategoride kazananlar açıklandı.

Tarihsel ve Sosyal Deneme dalında büyük ödül, Kübalı araştırmacı Rodney Amaury González Maestrey’e verildi. Yazara ödül getiren "İlan Edilmiş Bir Krizin Kroniği: Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya Yönelik Göç Politikası (1960-2024)" adlı eser, iki ülke arasındaki göç hareketlerini 60 yılı aşkın bir zaman diliminde titizlikle analiz etmesi ve konuyu derinlemesine bir tarihsel perspektifle sunması nedeniyle jüri tarafından oy birliğiyle seçildi.

Tanıklık Edebiyatı kategorisinde ise El Salvadorlu yazar Carlos Santos, "Doktor Ölüm: İtiraflar" adlı çarpıcı eseriyle ödüle layık görüldü. El Salvador tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan Monsenyör Romero suikastına ve paramiliter şiddete odaklanan kitap; süssüz, doğrudan ve sarsıcı diliyle bir "hesaplaşma metni" olarak nitelendirildi. Ayrıca bu dalda Ekvadorlu yazar Juan Pablo Castro Rodas, mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Tiyatro kategorisindeki sonuçlar, başvuru sayısının fazla olması nedeniyle mayıs ayı sonunda açıklanacak. Ödüller, emperyalist müdahalelerin yarattığı tarihsel ve toplumsal yıkımı görünür kılan üretimlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Küba diplomasisinin 'Onur Bakanı Raúl Roa García' ve devrimci mirası

Küba Devrimi’nin simge isimlerinden Raúl Roa García, doğumunun 119. yılında anıldı. 1959-1976 yılları arasında Küba Dışişleri Bakanı olarak görev yapan ve Fidel Castro’nun en güvendiği isimlerden biri olan Roa García, bu süreçte Küba’nın dış politikasını inşa etmiş, uluslararası platformlarda keskin zekası ve ilkeli duruşuyla her zaman ülkesinin egemenliğini ve onurunu savunmuştu.

Akademik birikim ile devrimci ruhu harmanlayan bir devlet adamı ve “Onur Bakanı” olarak anılan Roa, Amerikan Devletleri Örgütü’nü (OAS) “Yanki Sömürge Bakanlığı” olarak teşhir etmiş ve Domuzlar Körfezi işgali sırasında Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmada ABD’yi teşhir etmişti. Bugün Roa’nın adını taşıyan Uluslararası İlişkiler Yüksek Enstitüsünde O’nun devrimci diplomasi öğretileri anlatılmaya devam ediliyor.

Rusya’dan Küba'yla ilaç dayanışması

Rusya ve Küba arasındaki tarihi dostluk, sağlık alanında gerçekleşen dayanışmayla devam ediyor. St. Petersburg yönetimi, ablukanın sağlık sistemi üzerindeki etkilerini hafifletmeye katkı sunması amacıyla Küba’ya geniş kapsamlı bir ilaç sevkiyatı gerçekleştirdi.

İlaçlar Havana’da Rusya’nın Küba Büyükelçisi Victor Koronelli tarafından, bizzat Küba Halk Sağlığı Bakanı José Ángel Portal Miranda’ya teslim edildi. Halk Sağlığı Bakanı, bu anlamlı desteğin yalnızca insani değil, aynı zamanda abluka karşıtı uluslararası dayanışmanın somut bir ifadesi olduğu için de önemli olduğunun altını çizdi.

Havana’nın toplumsal ve çevresel deneyimi uluslararası bir kongrede paylaşıldı

Havana’daki Quinta de los Molinos Botanik Bahçesi’nin deneyimleri, Dominik Cumhuriyeti’nde düzenlenen uluslararası bir kongrede paylaşıldı. Özellikle engelliler ve yaşlılara yönelik kapsayıcı programlar dikkat çekti.

Küba’nın çevre politikalarının sosyal boyutuyla birlikte ele alınması, uluslararası katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

José Martí Kültür Derneği’nden kolektif emeğe ödül

José Martí Kültür Derneği’nin 30. yılı kapsamında düzenlenen törende, Martí’nin düşünsel mirasını yaşatan araştırmacılar "Anma Mührü" ile onurlandırıldı. Yapılan törende derneğin, Martí öğretilerini sadece akademik çevrelerde değil, toplumun her kesiminde canlı tutma hedefi hatırlatıldı. Derneğin özellikle Holguín şubesi, kadınların yoğun katılımı ve sergilediği uluslararası dayanışma ruhuyla ülke genelinde örnek bir model teşkil ediyor.

Küba’da elektrik üretiminde son durum

Ulusal Elektrik Sistemi’nde kapasite yetersizliği sürüyor. 25 Nisan’da akşam saatlerinde enerji açığı 1297 MW’a ulaşırken, kesintiler günün büyük bölümüne yayıldı. Mariel'deki yakıt motorlarının planlandığı gibi devreye girmemesi nedeniyle elektrik kesintileri 22 saati buldu. Bu süreçte 54 yeni güneş enerjisi parkı toplamda 3095 MWh üretim yaparak sisteme önemli bir katkı sağlasa da genel açığı kapatmaya yetmedi.