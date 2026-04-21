Abluka günlükleri 48 | 20 Nisan 2026 Pazartesi

Küba Gerçeği kapsamında yayına başlayan Abluka Günlükleri ile ABD tarafından Küba’ya uygulanan ve soykırım niteliği taşıyan ablukanın günlük olarak nabzını tutuyor; yaşanan gelişmeleri, ablukanın etkilerini ve Küba’nın bu koşullar karşısındaki direnişini, geliştirdiği çözüm ve önlemleri okuyucuyla buluşturuyoruz.

'İmzam Vatan İçin'

Küba Haber Ajansı'nın (ACN) aktardığına göre, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri (MINFAR), ülke genelinde "İmzam Vatan İçin" (Mi Firma por la Patria) adlı kitlesel bir imza kampanyası başlattı. Bu süreç, Küba'nın bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik artan dış tehditlere karşı ordunun ve halkın kararlılığını simgeleyen siyasi bir eylem olarak tanımlanıyor.

Kampanyanın temel amacı, ABD hükümetinin Küba'ya yönelik uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ablukayı ve son dönemde yoğunlaşan "enerji kuşatmasını" kınamak. MINFAR bünyesindeki subaylar, askerler, sivil çalışanlar ve askeri okul öğrencilerinin katılımıyla başlayan bu süreçte, imzalanan metinlerle Küba'nın kendi kaderini tayin etme hakkı ve sosyalist sistemi savunma iradesi beyan ediliyor.

Bu kampanya, aynı zamanda 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı hazırlıkları ve Fidel Castro’nun doğumunun 100. yılı anısına düzenlenen etkinliklerle paralellik gösteriyor. Askeri birliklerde düzenlenen törenlerde yapılan konuşmalarda, imza atmanın sadece sembolik bir hareket olmadığı, aynı zamanda üretimi artırma ve savunma hazırlığını güçlendirme sözü anlamına geldiği vurgulanıyor. Yetkililer, bu girişimin Küba halkının birliğini ve devrimci liderlerin mirasına olan sadakatini uluslararası kamuoyuna duyurmak için stratejik bir adım olduğunu ifade ediyorlar.

Parti Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, "Vatan İçin İmzam" hareketini kendi imzasıyla başlattı.

Bu girişim, Cumhurbaşkanının Devrimin sosyalist karakterinin ilanının 65. yıldönümünü anma etkinliğinde yaptığı, Küba'daki ve dünyanın dört bir yanındaki örgütlere yönelik, Küba hakkındaki gerçeğin gezegenin her köşesinde bilinmesi çağrısını desteklemektedir.

Havana’da kritik zirve: Küba ve ABD heyetleri bir araya geldi

Küba Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Granma gazetesinde yer alan habere göre, Küba ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümet heyetleri Havana'da üst düzey bir toplantı gerçekleştirdi. Küba Dışişleri Bakanlığı (MINREX) ABD Genel Müdür Yardımcısı Alejandro García del Toro tarafından doğrulanan görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

García del Toro, toplantının "saygılı ve profesyonel" bir atmosferde geçtiğini vurgulayarak, ABD basınında iddia edilenin aksine hiçbir tarafın birbirine süre tanımadığını veya tehditkar bir dil kullanmadığını belirtti. Görüşmeye ABD tarafından Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcıları, Küba tarafında ise Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde katılım sağlandığı açıklandı.

Küba heyeti, görüşmelerde ülkeye yönelik uygulanan "enerji kuşatmasının" derhal kaldırılmasını en öncelikli madde olarak masaya getirdi. Küba tarafı, bu ekonomik zorlama eyleminin sivil halkı cezalandıran haksız bir yaptırım olduğunu ve egemen devletlerin serbest ticaret kuralları çerçevesinde Küba'ya yakıt ihraç etme hakkının gasp edildiğini belirtti.

Alejandro García del Toro, enerji kısıtlamalarını küresel ölçekte bir "şantaj" olarak nitelendirerek, bağımsız devletlerin ticaret yapma özgürlüğüne vurgu yaptı. Görüşmenin detayları hakkında gizlilik korunsa da, Küba yönetiminin ulusal egemenlik ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde her türlü diyaloğa açık olduğu mesajı verildi.

Bu zirve, Küba'da yaşanan enerji krizinin derinleştiği ve 1 Mayıs kutlamaları ile Fidel Castro'nun doğumunun 100. yılı etkinliklerinin yaklaştığı bir dönemde gerçekleşmesi bakımından büyük önem taşıyor.

Pinar del Río’da büyük orman yangını dokuz gün sonra kontrol altına alındı

​Küba’nın en batısındaki Pinar del Río eyaletinde, dokuz gün boyunca devam eden ve geniş bir alanı etkisi altına alan orman yangını, itfaiye ve ormancılık ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Minas de Matahambre Belediyesi'ne bağlı La Lanza bölgesinde patlak veren yangınla mücadele, şiddetli rüzgar, aşırı kuraklık ve bölgedeki yoğun kuru bitki örtüsü nedeniyle oldukça güç şartlar altında yürütüldü.

Yetkililer, dokuz günlük süreçte yaklaşık bin 700 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü bildirdi. Yangınla mücadele operasyonuna 200’den fazla personel katılırken, ekipler şu anda yeni bir parlama riskine karşı bölgede "kül nöbeti" (guardia de ceniza) tutmaya devam ediyor. Kesin hasar tespiti, ormancılık uzmanları ve korucuların yapacağı detaylı incelemelerin ardından netleşecek.

Pinar del Río eyaletinde sadece La Lanza bölgesi değil, diğer noktalarda da yangınlarla mücadele edildi. Luis Lazo karayolu üzerindeki 100 hektarlık bir yangın ile San Juan y Martínez ve La Güira bölgelerindeki diğer yangınlar da tamamen söndürüldü. Yılın başından bu yana eyalet genelinde toplam 45 orman yangınının rapor edildiği ve kontrol altına alındığı belirtildi.

Küba'da Ocak-Mayıs dönemi, orman yangınlarının en sık görüldüğü kritik zaman dilimi olarak biliniyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde eyalette 97 yangın kaydedilmiş ve 8 bin hektardan fazla alan zarar görmüştü. Yetkililer, mevcut kuraklık koşulları nedeniyle halkı ve işletmeleri yangın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.

Küba’da iş gücü katılımı: Tabandan gelen zorluklar ve gelecek stratejileri

Küba’da ekonomik modelin güncellenme sürecinde en kritik başlıklardan biri olan iş gücü katılımı, Cubadebate tarafından hazırlanan özel bir dosyada mercek altına alındı. "Tabandan Perspektifler" vurgusuyla sunulan analizde, ülkenin üretim kapasitesini artırmak için iş gücü verimliliğinin ve istihdam yapısının yerel düzeyde nasıl dönüştürülmesi gerektiği tartışılıyor.

Haberde, merkezi kararların ötesinde, iş gücüne katılımı artırmanın yolunun yerel topluluklardan ve temel üretim birimlerinden geçtiği belirtiliyor. Küba ekonomisinin karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri olarak; çalışma çağındaki nüfusun bir kısmının kayıtlı istihdamın dışında kalması veya düşük verimli alanlarda yoğunlaşması gösteriliyor. Uzmanlar, yerel yönetimlerin kendi bölgelerindeki iş gücü potansiyelini daha iyi analiz etmesi ve yerel ihtiyaçlara uygun istihdam alanları yaratması gerektiğini vurguluyor.

Makalede öne çıkan temel zorluklar ve öneriler şu şekilde özetleniyor:

​ Motivasyon ve Verimlilik: Çalışanların üretim süreçlerine sadece fiziksel olarak değil, karar alma mekanizmalarına dahil edilerek zihinsel olarak da katılımının sağlanması.

Çalışanların üretim süreçlerine sadece fiziksel olarak değil, karar alma mekanizmalarına dahil edilerek zihinsel olarak da katılımının sağlanması. ​Sosyal Güvence ve Kayıt Dışı İstihdam: İş gücünün kayıtlı ekonomiye çekilmesi için çalışma koşullarının ve sosyal hakların yerel düzeyde iyileştirilmesi.

İş gücünün kayıtlı ekonomiye çekilmesi için çalışma koşullarının ve sosyal hakların yerel düzeyde iyileştirilmesi. Eğitim ve İstihdam Uyumu: Genç nüfusun yerel üretim ihtiyaçlarına göre eğitilmesi ve mezuniyet sonrası kendi topluluklarında katma değer yaratacak işlere yönlendirilmesi.

2026 yılı hedefleri doğrultusunda, Küba’da iş gücü politikasının artık sadece "iş bulma" odaklı değil, "üretimde aktif söz sahipliği" odaklı bir yapıya evrilmesi bekleniyor. Habere göre, sosyalist ekonomik modelin başarısı, işçinin çalıştığı birime olan aidiyet hissinin güçlendirilmesine ve tabandan gelen çözüm önerilerinin merkezi politikalara entegre edilmesine bağlı.

Küba’da ulusal teknoloji ödülleri sahiplerini buluyor

Küba Haber Ajansı'nın (ACN) aktardığına göre, Küba Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanlığı (CITMA), 2025 yılı Ulusal Teknolojik İnovasyon Ödülleri'ni bu Perşembe günü başkent Havana'da düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edecek. 1999 yılından bu yana her yıl düzenlenen bu ödül töreni, ülkedeki çeşitli eyaletlerden gelen bilimsel kolektifleri, üniversite ekiplerini ve şirket bünyesindeki araştırmacıları bir araya getirecek.

Ödülün temel amacı, Küba'nın inovasyon kapasitesini artıran; tamamen yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş ürün, hizmet ve süreçlerin ortaya çıkmasını sağlayan bilimsel sonuçları onurlandırmaktır. Seçici kurul, özellikle ekonomik, sosyal ve çevresel düzlemde somut etkisi olan ve ülkeye başarıyla entegre edilen projeleri ödüllendirmeyi hedefliyor.

Tören, Bakanlığın kuruluş yıldönümü ile de anlamlı bir zamana denk geliyor. CITMA, 21 Nisan 1994'te devlet organlarının yeniden yapılandırılması kapsamında kurulmuştu. Bu yıl 32. yaşını kutlayan kurum; Küba Bilimler Akademisi, Nükleer İşler Sekreterliği ve Çevre Koruma Komisyonu gibi köklü yapıların birleşmesiyle doğmuştu.

Haberde ayrıca, CITMA'nın ilk bakanı olan ve hayatını araştırmalara adayan Dr. Rosa Elena Simeón Negrín’in mirasına da vurgu yapılıyor. Simeón, özellikle 1971 ve 1980 yıllarında ülkeyi etkileyen Afrika domuz vebası salgınlarına karşı verilen bilimsel mücadelede kilit rol oynamış, Küba'nın bilimsel altyapısının temellerini atan isimlerden biri olarak hatırlatılıyor.

Bu haftaki ödül töreni, Küba'nın içinde bulunduğu ekonomik zorluklara karşı "bilim temelli yönetim" anlayışını ve teknolojik bağımsızlık hedefini güçlendiren bir adım olarak görülüyor.

Küba’da dansın tüm renkleri sahnede

Küba Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, her yıl nisan ayında geleneksel olarak düzenlenen Dans Günleri, bu yıl da adanın dört bir yanını hareket ve ritimle doldurarak büyük bir coşkulu şölene dönüşüyor. Dünya Dans Günü kutlamalarıyla birleşen bu etkinlik dizisi, klasik baleden çağdaş dansa, flamenkodan geleneksel Afrika kökenli Küba danslarına kadar oldukça geniş bir yelpazeyi sanatseverlerle buluşturuyor. Küba Ulusal Balesi ve Küba Çağdaş Dansı gibi dünyaca ünlü prestijli toplulukların yanı sıra genç yeteneklerin de sahne aldığı program, sanatın sadece kapalı salonlarda kalmayıp sokaklara, parklara ve tarihi meydanlara taşmasıyla dikkat çekiyor.

Havana başta olmak üzere pek çok şehirde kamusal alanların birer sahneye dönüştürüldüğü bu süreçte, sanatı demokratikleştirme ve dansın birleştirici gücünü toplumun her kesimine ulaştırma hedefi ön planda tutuluyor. Gösterilerin yanı sıra usta sanatçılar eşliğinde düzenlenen atölye çalışmaları ve paneller, genç dansçılara tekniklerini geliştirme ve dansın Küba kimliğindeki yerini akademik düzeyde tartışma imkanı sunuyor. Bu yılki etkinliklerin bir diğer önemli boyutu ise devrimci lider Fidel Castro’nun doğumunun yüzüncü yılı anısına düzenlenen kutlamalarla ilişkilendirilerek, dansın ulusal bir ifade biçimi ve kültürel bir direniş sembolü olarak vurgulanması oluyor. Nisan ayı boyunca devam edecek olan bu hareketli maraton, ay sonunda gerçekleştirilecek büyük finalle Küba'nın "dans eden ada" unvanını bir kez daha tescillemiş olacak.

Küba tarzı Sevilla Fuarı

Küba Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Havana'nın simge mekanlarından biri olan Malecón Art 255, İspanyol ve Küba kültürlerini bir araya getirecek benzersiz bir etkinliğe ev sahipliği yaparak ünlü Sevilla Fuarı'nı (Feria de Sevilla) Küba tarzıyla kutlayacak. Bu kültürel buluşma, Endülüs geleneklerinin renkli dünyasını Havana'nın sahil şeridindeki sanatsal atmosferle harmanlayarak katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak.

​Etkinlik boyunca flamenko dansçıları, geleneksel kostümleri ve ritmik ayak hareketleriyle sahne alırken, Küba'nın yerel ezgileri de bu İspanyol esintilerine eşlik ederek her iki kültürün ortak köklerini selamlayacak. Sevilla Fuarı'nın ayrılmaz bir parçası olan "caseta" tarzı dekorasyonlar ve geleneksel İspanyol mutfağından lezzetler, Küba misafirperverliği ve adaya özgü dokunuşlarla yeniden yorumlanacak. Organizatörler, bu girişimin sadece bir eğlence olmayacağını, aynı zamanda iki ulus arasındaki kopmaz tarihi ve kültürel bağları güçlendiren bir köprü vazifesi göreceğini vurguluyor. Nisan ayının canlı ruhunu Havana sokaklarına taşıyacak olan bu özel kutlama, sanatın ve geleneğin sınır tanımayan birleştirici gücünü bir kez daha kanıtlayacak.

Küba Ulusal Elektrik Sistemi'nde güncel durum

Küba Ulusal Elektrik Sistemi'nde (SEN) yaşanan üretim yetersizliği, son 24 saat boyunca ülke genelinde kesintisiz hizmet aksamalarına neden olurken, bu durumun etkileri sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. Dün akşam saat 20:30'da Cienfuegos Enerji Santrali'ndeki 3 numaralı ünitenin devre dışı kalması ve talebin öngörülen seviyelerin üzerine çıkmasıyla sistemdeki açık 1303 MW'a ulaşarak tahminleri geride bıraktı. Bu kritik süreçte, yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında devreye alınan 54 yeni güneş enerjisi parkı, toplam 3679 MWh'lik üretimleriyle sisteme hayat verdi ve en yoğun saatte ortalama 546 MW güç sağlayarak açığın daha da derinleşmesini engelledi.

Sistemin güncel durumuna bakıldığında, saat 07:00 itibarıyla Ulusal Bağlantılı Sistem'in kullanılabilir kapasitesinin 1825 MW, mevcut talebin ise 2526 MW olduğu görülüyor. Bu tablo sabah saatlerinde 730 MW'lık bir kapasite kaybına işaret ederken, talebin zirve yapacağı akşam saatlerinde etkilenen gücün 950 MW seviyesine çıkacağı öngörülüyor. Yetkililer, termik santrallerdeki bakım ve arıza süreçlerine karşın güneş enerjisi parklarının sağladığı katkının, özellikle gündüz saatlerindeki açığın dengelenmesinde stratejik bir rol oynamaya devam edeceğini belirtiyor.