Abe'nin katil zanlısı suikastı bir yıl önce planladığını itiraf etti

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi öldüren Tetsuya Yamagami, ifadesinde saldırıyı gerçekleştirmeye bir yıl önce karar verdiğini ve dağlık bölgelerde atış talimi yaparak suikaste hazırlandığını itiraf etti.

İlk etapta el yapımı patlayıcı üreterek Abe'ye yönelik saldırı gerçekleştirmeyi düşündüğünü söyleyen eski Japonya Öz Savunma Kuvvetleri personeli Yamagami'nin, daha sonra fikir değiştirerek silah üretimini öğrendiği ifade edildi.

Silah yapmayı video paylaşım sitesi Youtube'dan öğrendiğini itiraf eden zanlının, internetten boş kovan ve barut sipariş ettiği kaydedildi. Yamagami'nin oyuncak havai fişek gibi ürünler satın alarak içindeki barutu kullanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Öte yandan, zanlının şimdiye kadar ürettiği en az 5 farklı el yapımı silahla dağlık alanlarda atış talimi yaptığı öğrenildi. (İHA)