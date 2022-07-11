Japonya'da seçimleri suikast sonucu ölen Abe'nin partisi kazandı

Japonya'da yapılan seçimleri suikast sonucu öldürülen eski Başbakan Şinzo Abe'nin partisi Liberal Demokrat Parti (LDP) kazandı.

Ülkenin resmi yayıncısı NHK'ye göre LDP parlamentodaki 125 sandalyenin yarısından fazlasını alarak 63 sandalye kazandı.

Üst meclis Japon parlamentosunun iki kanadından daha az yetki sahibi.

Öte yandan seçimlerin Abe'nin de ajandasında olan Japonya'nın militarizasyonunu sınırlayan 1947 anayasasının değişmesinin önünü açması bekleniyor. Anayasa değişikliği için her iki meclisin de üçte iki çoğunluğunun oyu ve ardından bir halk referandumu gerekiyor.

Seçimlerin ardından yaptığı konuşmada anayasa değişikliği planlarını ilerleteceğine söz veren Başbakan Fumio Kişida, "Somut değişiklik önerisinin derlenebilmesi için anayasa üzerindeki meclis tartışmasını daha da derinleştireceğiz" ifadesini kullandı.