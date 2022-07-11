Fransız sağı, solcu video oyun geliştiricisini Abe'nin suikasçisi sandı

Japon video oyun yaratıcısı Hideo Kojima, Fransız aşırı sağcı siyasetçi Damien Riu tarafından "yanlışlıkla" eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye suikast düzenlemekle suçlandı. Riu sosyal medyadan suikast üzerine yalan haberler yayarken İran ve Yunan televizyon kanalları sağcı siyasetçinin izinden giderek Kojima'yı katil olarak gösterdikleri haberler yaptı.

67 yaşındaki Liberal Demokrat Parti üyesi eski Japonya Başbakanı, 8 Temmuz'da Nara vilayetinde bir konuşma sırasında vurulmuştu. Katil Tetsuya Yamagami, eski bir Japon donanması üyesiydi.

Fransız aşırı sağcı politikacı Damien Rieu'ysa Twitter'da Metal Gear Solid ve Death Stranding'in yaratıcısı Kojima'yı suikastle suçladığı paylaşımlarda bulundu. “Aşırı sol öldürür” metniyle yapılan paylaşımda video oyun yaratıcısı Hideo Kojima'nın Sovyet şapkası taktığı ve Ernesto "Che" Guevara portresi önünde poz verdiği fotoğraflarına yer verildi.

Riu daha sonra söz konusu paylaşını kaldırdı.

Damien Rieu ayrıca video oyun yaratıcısının katil olduğunu ima eden başka bir gönderiyi retweetledi. Retweet de o zamandan beri silindi.

Söz konusu yalan haber akımına dahil olan İran menşeli Mashregh News ve Yunanistan menşeli ANT1 de aynı fotoğrafları kullanarak yaptıkları haberlerinde Kojima'nın katil olduğunu ima etti ve Che'ye olan sempatisine dikkat çekti.

Öte yandan Kojima, hakkındaki yalan haberlere dair hukuki işlem başlatamayı düşündüğünü duyurdu. Kojima Productions'tan yapılan açıklamada, "sahte haberlerin ve yanlış bilgi aktaran söylentilerin yayılmasını şiddetle kınıyoruz" denildi. Kojima'yı katil ilan ettiği paylaşmını silen Damien Riu'ysa bu açıklamanın ardından bir özür yayınladı.