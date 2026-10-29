ABD’ye kaçan Bolsonaro kendisini ‘Brezilya’nın lideri’ ilan etti

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro, hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması sürdüğü sırada ülkesinden kaçarak soluğu ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde aldı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Bolsonaro ile eşi Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, kızları Carolina Figueira Bolsonaro ve Luiza Figueira Bolsonaro'yu taşıyan uçak dün yerel saatle 09.30 sularında Miami'deki özel bir havalimanına indi.

Medyada ayrıca Bolsonaro ailesinin, havalimanına iniş yaptığı anların görüntüleri de yer aldı.

Defeated Brazilian presidential candidate Flávio Bolsonaro and his family have landed in Miami after fleeing his country. This comes a day after they were granted United States visas by the Trump administration. https://t.co/oB91ejWab5 — The Associated Press (@AP) October 28, 2026

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın dün Bolsonaro ile ailesine ülkeye girebilmeleri için vize verileceğini açıklamasının ardından senatörün gümrük ve vize işlemleri yapıldı.

Flavio Bolsonaro X hesabından paylaştığı uzun bir mektupta, kendisini “Brezilya’nın lideri” olarak tanımladı ve seçimlere hile karıştırıldığını iddia etti. Bolsonaro’nun mektubun daha önceki bir versiyonunda kendisinden “ülkenin seçilmiş devlet başkanı” olarak bahsetmesi ancak daha sonra mektubu değiştirmesi de dikkat çekti.

Gizli bir uçakla ülkeden kaçmıştı

Bolsonaro, 25 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı yenilmesinin ardından ülkesinden ayrılmıştı.

Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmaları süren Bolsonaro'nun pasaportuna da el konulmasına karar verilmiş ancak Bolsonaro'nun bu süre dolmadan Brezilya'dan gizli bir uçakla ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Bolsonaro'nun önce yerel saatle salı akşamı Arjantin'e gittiği, oradan da Ekvador'a geçtiği yönündeki haberler kamuoyuna yansımıştı.

Lula 'utanç verici' demişti

Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurtdışına çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Brezilya basınındaki haberlere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan "Dark Horse (Karanlık At)" adlı biyografik filmin yasadışı finansmanına ilişkin iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, müttefiki Bolsonaro’nun kaybettiği seçim sonuçlarını “şüpheyle karşıladığını” savunarak Bolsonaro ile ailesinin ABD'ye girişine izin verdiğini açıklamıştı.

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