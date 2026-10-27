İddia: Brezilya'da seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye kaçtı

Brezilya’da Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kaybeden aşırı sağcı Flavio Bolsonaro’nun ülkeyi terk ettiği öne sürüldü.

Reuters ve CNN’in haberlerine göre Bolsonaro, Yüksek Mahkeme’nin pasaportlarını teslim etmesini isteyen kararına rağmen ABD’ye doğru yola çıktı. Bir ABD yetkilisi CNN’e, Bolsonaro’nun Florida’ya uçtuğunu söyledi.

Brezilya’daki ABD Büyükelçiliği ve Bolsonaro’nun avukatı, yorum taleplerine yanıt vermedi.

Pasaportlarını teslim etmedi, belgeleri iptal edildi

Yüksek Mahkeme, dün, hakkında yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında Bolsonaro’ya pasaportlarını 24 saat içinde teslim etmesini emretmişti.

Bolsonaro pasaportlarını bu süre içinde teslim etmedi. Bunun üzerine Brezilya Federal Polisi, hem umuma mahsus hem de diplomatik pasaportlarını resmen iptal etti. Böylece Bolsonaro’nun yasal yollarla yurt dışına çıkması engellenmiş oldu.

Bolsonaro, karar açıklandıktan sonra ülkeyi terk etmeyi düşünmediğini söylemişti. Ancak süre dolduğunda Bolsonaro’dan ses çıkmadı. Sosyal medya hesapları veya basın üzerinden yaklaşık 24 saattir herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Nasıl çıktığı belli değil

Bolsonaro’nun yurt dışına çıkış yasağına rağmen ülkeden nasıl ayrıldığı belirsiz. Üst düzey bir Federal Polis yetkilisi, Bolsonaro’nun resmi sınır kapılarından çıktığına dair hiçbir kayıt bulunmadığını söyledi.

Bolsonaro ailesine yakın kaynaklar, pasaport kısıtlaması yürürlüğe girmeden hemen önce gizlice ABD’ye giden bir uçakla ayrıldığını söyledi.

Arjantin basınında çıkan bir habere göre ise Bolsonaro karayoluyla Arjantin’e geçti, oradan da Florida’ya gitmek üzere uçağa bindi. Arjantin hükümeti bu iddiayı reddetti. Resmi kanallarda Bolsonaro adına yapılmış herhangi bir yasal giriş kaydı bulunmadığını duyurdu. Arjantinli yetkililer de BBC’ye, hiçbir sınır kapısında Bolsonaro’nun girişine dair kayıt olmadığını bildirdi.

Hakkında iki ayrı soruşturma var

Flavio Bolsonaro hakkında iki ayrı soruşturma yürütülüyor. Bunlardan biri Federal Yüksek Mahkeme’nin yürüttüğü soruşturma. Soruşturma, babası Jair Bolsonaro’nun hayatını anlatan “Dark Horse” (Karanlık At) adlı biyografik filmin yasadışı yollarla finanse edildiği iddialarıyla ilgili.

Brezilya’da yayımlanan O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de ikinci bir soruşturmaya dikkat çekmişti. Gazetelere göre Bolsonaro, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz’la bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında da şüpheli olarak yer alıyor.

Bunlara Salı günü bir yenisi eklendi. Yüksek Mahkeme, polise Bolsonaro’nun seçim kampanyasını yabancı finansman iddiaları nedeniyle soruşturma talimatı verdi. Bolsonaro suçlamaların tümünü reddediyor.

Seçimi kaybetti, sonucu tanımadı

Bolsonaro’nun ülkeden ayrıldığı iddiası, ağır bir seçim yenilgisinin hemen ardından geldi. 4 Ekim’deki ilk turda Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva yüzde 45,2 oy almıştı. Hiçbir aday mutlak çoğunluğa ulaşamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

25 Ekim’deki ikinci turda Lula oyların yüzde 51,79'unu aldı. Bolsonaro ise yüzde 48,21'de kaldı.

Bolsonaro yenilgiyi kabul etmedi ve seçimin iptalini istedi. Kendisinin dezavantajlı duruma düşürüldüğünü savundu. Seçim gününde oy verme süresinin iki saat uzatılmasına da itiraz etti ve bu kararı “kirli bir oyun” diye niteledi. Oysa süre uzatma, hem kendi partisinin hem de Lula’nın partisinin talebiyle yapılmıştı. Bolsonaro’nun partisi ise sonucu kabul etti.

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