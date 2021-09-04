ABD'ye ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker öldü

ABD Pasifik Filosu Salı günü yaptığı açıklamada, bir MH-60S helikopterinin "rutin uçuş operasyonları" yürütürken San Diego, California kıyılarında denize düştüğünü söyledi.
ABD Donanması Salı günü Pasifik'te bir helikopter kazasının ardından beş denizcinin öldüğünü duyurdu.
ABD Donanma'sının Pasifik Filosu'ndan açıklama kazadan 72 saat sonra sonra geldi.
Kazada helikopterin havalandığı USS Abraham Lincoln uçak gemisinde bulunanlar arasında beş denizci de yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.