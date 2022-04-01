Abdullah Öcalan'a disiplin cezası

Asrın Hukuk Bürosu’nun İmralı’da tutulan müvekkillerinin aileleriyle görüşme talebiyle Bursa İnfaz Hakimliği’ne yaptığı başvuru, 3 aylık aile görüş yasağı gerekçesiyle bir kez daha reddedildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, avukatların başvurusuna 29 Mart’ta yanıt veren hakimlik, başvuruyu reddetti. Hakimlik ret gerekçesinde ise Öcalan hakkında yeniden verilmiş bir disiplin cezasının olduğunu, bu nedenle görüşmenin olamayacağını dile getirdi.

Hakimlik ret kararında, “Bütün başvurucular hakkında İmralı Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından 3 Şubat 2022 tarihinde disiplin cezası olarak 3 ay aile ziyaretinden yoksun bırakma cezası verildiği ve 21 Şubat’ta kesinleştiği gerekçesiyle talep reddedildi” denildi.