Abdullah Nefes'i ölümünün 2. yılında saygıyla anıyoruz

Hayatı boyunca örgütlü olarak sosyalizm mücadelesinin içinde bulunan, mücadeleye 1963 yılında TİP’te başlayan şair ve yazar Abdullah Nefes, uzun yıllar TKP üyesi olarak mücadelesini sürdürmüştü.

20 Ekim 1941 yılında Ilgaz’da dünyaya gelen Nefes, üniversite eğitimini Ankara’da DTCF’de ve Hukuk Fakültesi’nde aldı.

Genç yaşından itibaren çok sayıda şiir kaleme aldı.

İlk şiirleri ve hikayeleri Varlık, Dost, Yeşil, Ilgaz, Çağrı, Yelken, Evrim, Dönem, Elif, Edebiyat ve Eleştiri, Sanat Emeği gibi dergilerde yayımlandı.

1964 yılında Sosyal Adalet Dergisi ve yayınlarına yazı işleri müdürlüğü yaptı.

1966 yılında Dönüşüm dergisinin sahibi olarak sorumlu yazı işleri müdürlüğünü üstlendi.

1969 yılında Ser yayınlarının kuruluşunda yer aldı.

Türkiye İşçi Partisi’ne üye olan Nefes, daha sonra Ankara’da parti yöneticiliği görevleri de üstlendi.

1971 yılında tutuklanan Nefes, üç yıl tutuklu kaldı. Mücadelesini çeşitli dergiler çıkarak ve kurduğu yayınevleri ile de sürdüren Nefes, Türkiye Yazarlar Sendikası’nda da uzun yıllar yöneticilik görevlerinde bulundu.

1990 yılında üç kitap gerekçe gösterilerek DGM’de yargılandı.

Yaşamı boyunca çok sayıda kitaba imza atan Nefes, birçok araştırma ve derleme kitabı da çıkardı.

Abdullah Nefes, Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ne de uzun yıllar çeşitli düzeylerde katkı sunarak emek verdi.

Şair Abdullah Nefes’in Bahçelievler katliamının ardından 10 Ekim 1978 tarihinde yazdığı şiiri okurlarımızla paylaşıyoruz.

BİRLER-ALTILAR-BİNLER

YOKLAR

YOK OLACAKLAR

SÜRDÜKÇE BEREKETLİ

VARLIĞI

İNSANIN...



VARLAR

Kİ,

BİR



BİTMEZ TUTAM

KARANFİL ELLERİNDE



ALTILARLA

ONLARLA

İNSANLARLA

DÜNYANIN ORTASINDA

VAR OLACAKLAR...



Gelinim,

Acımın paydaşı.

Tut ellerimizden...

Tut ki

Tutsun

Akıllarımız aklı.

Kavgayı,

kavgayı bir yokuş

bir yokuş olarak tanımlamak kolay.



Acıyı,

bir acı,

soyut bir acı insanda

kalleş bir kurşunda,

kalleşçe tanımlamak kolay.



Onurumsa,

ki onurumdan...

Onurum çatlıyor bugünü yaşamaktan...



Gelinim,

tut elimden.

Nasıl, tek tekiz

diye, tutturmuşlar.

İnanma...

Korunmak için

korkularından

kazıyorlar adeta..

Birimizi binimizden

benden seni...



El bir başka elin sıcaklığından yoksunsa

Dil bir başka dilden anlamıyorsa

Göz bir başka gözü görmüyorsa

Bir kurşun, bin kurşun kadar acıtmıyorsa

inancını.

Önce onu

sonra da özgürlüğü vur başına

çağının tekrarlanan ihanetini kuşanmış

sahte peygamberlerin...



Gelinim,

ne zaman ki ölüm,

öleni yaşatarak geçiyor dünyamızdan,

korku atlastan da olsa

papatyalardan hatta,

yakışmaz insana...



Şimdi sen

yeniden

ve hemen

tut elimden.



En büyük bütün için

milyarlar içinde

kırılmış sürgünlerle

çift olalım birleşen...