Abdullah Gül: Demokrasilerin en önemli anı millet iradesine başvurulduğu zamanlardır

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Beykoz'da cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı.

Okul çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Gül, şöyle konuştu:

"Demokrasilerin en önemli anı millet iradesine başvurulduğu zamanlardır. Türkiye de dönem dönem vakti geldiğinde milletin iradesine başvurdu. Bugün vatandaşlık görevimizi bu şekilde yaptık. İnşallah neticede milletimiz için hayırlara vesile olur. Huzur içinde, saygı içerisinde bir seçim ortamının tamamlanmasını temenni ediyorum ve şimdiden her şeyin hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkürler."

Abdullah Gül, dün akşam sosyal medya hesabından seçime ilişkin yaptığı paylaşımda bulunmuştu. Gül, paylaşımında "Seçimlerin milletimize yakışır bir demokratik olgunluk içinde geçeceğine ve ortaya çıkacak milli iradenin herkes tarafından saygıyla karşılanacağına inancım tamdır. Seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" demişti.