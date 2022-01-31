ABD'nin yeni büyükelçisi Flake, İmamoğlu'nu ziyaret etti

ABD'nin yeni atanan Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ve eşi Cheryl Flake’i Saraçhane’deki makam odasında ağırladı. Görüşmeye, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell de katıldı.

Büyükelçi Flake ve eşini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “İstanbul, dünyanın en önemli şehirlerinden birisi ve dünyayla olan bağının en kuvvetli olması gereken kentlerden birisi. Zira, bu yüzyılın şehirlerin yüzyılı olacağını düşünüyorum. Bu duyguyla, göreve geldiğim günden beri hem ABD Büyükelçiliği ile hem de Sayın Başkonsolosla yürüttüğümüz güzel ilişkilerin, sizin bu yeni görev döneminizde çok daha iyi yerlere gelmesini elbette diliyorum” dedi.

Ziyaret öncesinde, restorasyon çalışmaları yaklaşık 6 ay sonra bitecek olan tarihi Bozdoğan Kemeri’nde incelemelerde bulunduğu bilgisini Büyükelçi Flake ile paylaşan İmamoğlu, "Dünyanın büyük mirasını İstanbul’da yaşattığımızı biliyorum" diye konuştu.

Büyükelçi Flake de İstanbul gibi güzel bir şehirde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İBB’nin “Askıda Fatura” projesinin, 2021 yılı “Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması”nı kazanmasına vurgu yapan Flake, projenin içeriği hakkında bilgi aldı.

İstanbul’un kalabalık bir şehir olduğunu belirten ve nüfusunu merak ettiğini söyleyen Flake, Arizona’da 2 senatör olarak 7 milyonu temsil ettiklerini ifade etti. ANKA'nın haberine göre İmamoğlu ve Flake "kalabalık ailelerde büyümenin, yönetim noktasında kişiye daha fazla anlayış, hoşgörü kazandırdığından" da bahsetti.

İmamoğlu ve Flake, görüşmede "muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme" konularında fikir alışverişinde bulundu.