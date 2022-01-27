ABD'nin yazılı yanıtına Rusya’dan ilk tepki: Temel konulara yanıt yok

Rusya’nın NATO’nun genişlememesi ve Rusya’nın komşularına saldırı silahlarının konuşlandırılmamasını içeren 17 Aralık’ta sunduğu güvenlik garantileri tekliflerine ABD ve NATO yazılı yanıtını dün iletmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova’ya ABD’nin yazılı yanıtının ulaştığını doğruladı ve Kremlin’in “temel konular”daki endişelerine ilişkin “olumlu bir yanıt olmadığını” söyledi.

Lavrov “Temel konu NATO’nun doğuya doğru daha fazla genişlemesinin ve Rusya Federasyonu topraklarını tehdit edebilecek yüksek-yıkıcı silahların konuşlandırılmasının kabul edilemezliğine ilişkin net pozisyonumuzdur” dedi.

Lavrov’a göre geçen hafta yapılan görüşmelerde ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ın söz verdiğinin aksine ABD’nin gönderdiği belge bu temel konulara yanıt vermedi.

Lavrov “Batılı meslektaşlarımızın önerilerimize karşılık verdiklerinde Avrupa-Atlantik’in kabul edilmiş ilkelerinin uygulanmasına atıfta bulunmaları dikkat çekici. Derhal bunun, NATO’nun genişleme hakkı olduğu ve hiçbir ülkenin bunu engelleme hakkı olmadığı anlamına geldiğini söylüyorlar” dedi.

Kremlin: Putin değerlendiriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise ABD ve NATO’nun yazılı yanıtlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından değerlendirildiğini söyledi.

Peskov iletilen yazılı yanıtta Rus tarafının taleplerinin dikkate alınmadığını belirtti. Kremlin Sözcüsü gelecekte daha fazla diyalog içinse her zaman bir umut olması gerektiğini belirterek “Bu bizim ve Amerikalıların çıkarınadır” dedi. Ancak taslak belgeler üzerine kapsamlı diyalog açısından ortada sorunlar olduğunu dile getiren Peskov, bu konuda kendi başına daha fazla açıklama yapmayacağını kaydetti.

ABD 'gizli kalsın' dedi, çok yakında sızacaktır

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da belgenin içeriğinin yüksek ihtimalle kamuoyu tarafından yakında öğrenileceğini söylerken “ABD’li meslektaşlarımız bize bunun her ne kadar gizli tutulmasını tercih ettilerse de tüm ABD müttefikleri ve Ukrayna tarafından kabul edildiğini söylediler. Hiç şüphe yok ki çok yakın zamanda sızacaktır” dedi.