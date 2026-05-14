ABD'nin yardım teklifine Küba'dan yanıt: 'Ne kadar tutarsız olsa da herhangi bir engelle karşılaşmayacak'

ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Ocak’ta imzaladığı kararnameyle Küba’ya petrol tedarikini engellemesi, 60 yılı aşkın süredir devam eden ablukayı açık bir soykırım suçuna dönüştürdü.

Washington'ın Küba'ya yönelik tehditleri devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı da Havana'nın kabul etmesi halinde ABD'nin Küba halkına yardım sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba halkına Katolik Kilisesi ve diğer güvenilir bağımsız insani yardım kuruluşları ile koordinasyon içinde dağıtılacak olan 100 milyon dolarlık ek doğrudan insani yardım sağlama konusundaki cömert teklifini kamuoyuna açıkça yinelemektedir" denildi.

Açıklamanın devamında ise "Yardım teklifimizi kabul etmek ya da hayat kurtaran kritik yardımı reddederek nihayetinde bu yardıma engel olduğu için Küba halkına hesap vermek, Küba rejiminin kendi kararıdır" ifadesine yer verildi.

'Yardım Küba tarafında herhangi bir engel veya nankörlükle karşılaşmayacaktır'

Bunun üzerinen bir açıklama da Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'den geldi.

"Ülkemizin, ABD de dahil olmak üzere uluslararası yardım alma konusundaki deneyimi geniş ve yapıcıdır. Herhangi bir bağışçı bu gerçeği teyit edebilir" ifadelerini kullanan Díaz-Canel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

"Eğer ABD hükümeti, ilan ettiği miktarlarda ve insani yardım için evrensel olarak kabul görmüş uygulamalara tam uyum içinde yardım sağlama konusunda gerçekten niyetliyse; bizzat ABD hükümetinin sistematik ve acımasız bir şekilde toplu olarak cezalandırdığı bir halka bu teklifi yapması ne kadar tutarsız ve çelişkili görünse de, Küba tarafında herhangi bir engel veya nankörlükle karşılaşmayacaktır."

Díaz-Canel, Küba'nın öncelikli ihtiyaçlarının yakıt, gıda ve ilaçlar olduğunu belirtti ve "Ayrıca, insani durumun soğukkanlılıkla hesaplandığı ve kasten oluşturulduğu bilindiğinden, ablukanın kaldırılması veya hafifletilmesiyle bu zarar çok daha kolay ve hızlı bir şekilde giderilebilir" dedi.

Díaz-Canel, açıklamasını "Katolik Kilisesi ile çalışma deneyimimiz zengin ve verimlidir" diyerek noktaladı.

