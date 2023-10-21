ABD’nin yaptırımları askıya alınmıştı: Maduro’dan 'politik zafer' açıklaması

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, katıldığı bir televizyon programında, ABD'nin petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik uyguladığı bazı yaptırımları askıya almasına ilişkin açıklamada bulundu.

Yaptırımların geçici olarak kaldırılması kararının muhalefet ile sağlanan diyaloğun bir sonucu olduğunu belirten Maduro, "Tarihin doğru tarafındayız. Bu anlaşmalar politik bir zaferin sonucudur. Venezuela halkı, adil olmayan cezai yaptırımlara maruz kaldı" dedi.

Maduro, ülkedeki tüm taraflarla diyaloğa devam edeceklerini söyleyerek "Büyük ulusal çıkarları savunmak için tek ve üniter bir pozisyon benimsemeliyiz. Ekonomi, siyasi, kültürel, sosyal ve akademik sektörlerin katılımıyla barış, demokrasi ve ulusal konferans çağrısını destekliyorum" ifadelerini kullandı.

ABD kuklası "muhalif" lider, eski Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, karara tepki gösterdi.

Maduro iktidarının kendi menfaatleri için insanları alıkoyduğunu iddia eden Guaido, Maduro'nun "diktatör" olduğunu ve yaptırımların hafifletilmesinin doğru olmadığını öne sürdü.

5 muhalif serbest bırakıldı

Diğer yandan, ulusal basında çıkan haberde, Venezuela'da geçmiş yıllarda çeşitli suçlar nedeniyle gözaltına alınan muhalif 5 siyasetçinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Muhalif partiler, hapishanelerde halen 320 siyasi mahkumun bulunduğunu ileri sürüyor.

Seçimler 2024'te yapılacak

Barbados Adası'nda bir araya gelen iktidar ve Venezuela Üniter Platformu temsilcileri, görüşmeler sonucunda Norveç'in arabuluculuğunda seçimlerin 2024'ün ilk yarısında yapılacağını duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 10 Ekim'deki açıklamasında muhalefet ile diyaloğu desteklediklerini ifade etmiş ancak ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını çizmişti.