ABD Venezuela'ya yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

Venezuela’da hükümet ve muhalefet gelecek yıl seçim yapma konusunda anlaşmaya vardı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü seçim kararından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılacağını duyurdu.

Washington, seçim konusunda verilen mutabakatın ortadan kalkması durumunda kararın geri alınabileceği konusunda da uyardı.

ABD ve diğer Batılı hükümetler 2018 seçimlerini hileli olduğu gerekçesiyle tanımamış ve Maduro hükümetine karşı sert yaptırımlar uygulamıştı.

Yaptırım uygulanan kurumların başında Venezuela devleti tarafından işletilen petrol şirketi bulunuyordu. ABD Hazine Bakanlığı tarafından verilen yeni lisansa göre OPEC üyesi Venezuela, ürettiği petrolü altı ay boyunca herhangi bir sınırlandırma olmaksızın istediği şekilde satabilecek.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun seçim konusunda attığı adımdan dolayı memnun olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, siyasi tutukluların bırakılması için Kasım ayı sonuna kadar süre verdiklerini belirtti. Maduro'nun böyle bir adım atmaması halinde yaptırımları hafifletme kararının geri çekileceği düşünülüyor.

Verilen yeni lisans kapsamında Venezuela devletine ait altın madenciliği şirketi Minerven de işlemlerine devam edebilecek. Ancak ABD, Caracas’a yönelik tüm yaptırımları kaldırmış değil.

Seçimler 2024'te yapılacak

Barbados Adası'nda bir araya gelen iktidar ve Venezuela Üniter Platformu temsilcileri, görüşmeler sonucunda Norveç'in arabuluculuğunda seçimlerin 2024'ün ilk yarısında yapılacağını duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 10 Ekim'deki açıklamasında muhalefet ile diyaloğu desteklediklerini ifade etmiş ancak ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını çizmişti.