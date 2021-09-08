ABD'nin son 20 yıldaki hava saldırılarında en az 22 bin sivil öldü

Dünya genelinde hava saldırılarındaki sivil ölümlerini izleyen İngiltere merkezli Airwars (Hava savaşları) adlı kuruluşun raporuna göre, ABD'nin son 20 yılda Afganistan ve Irak başta olmak üzere düzenlediği hava saldırılarında en az 22 bin 679 sivil yaşamını yitirdi.

Airwars Pazartesi günü yayımladığı raporunda, olası sivil ölümleri de hesaba katıldığında bu sayının 43 bin 308'e çıktığını bildirdi.

Sözkonusu ölümler, ABD'nin 11 Eylül saldırılarının ardından başlattığı "teröre karşı önleyici savaş" kapsamında düzenlediği hava saldırıları sonucu gerçekleşti.

Airwars, araştırmasının; ABD'nin Afganistan ve Irak işgali sırasındaki hava saldırıları ile Suriye, Irak ve Libya'da IŞİD'e, Somali, Yemen, Pakistan ve Libya'da köktenci çetelere karşı olduğunu ileri sürdüğü hava saldırılarını kapsadığını duyurdu.

En ölümcül dönemin 2003 yılı olduğu belirtilen raporda, bu yıl neredeyse tamamı Irak'ın kara işgali sırasında olmak üzere en az 5 bin 529 sivilin öldürüldüğü kaydedildi.

New research from Airwars finds that at least 22,679 civilians - and as many as 48,308 - have likely been directly killed by US strikes in the ‘Forever Wars.’ pic.twitter.com/6UciakY6oI — Airwars (@airwars) September 6, 2021

İngiltere merkezli kuruluş, maksimum sivil zarar tahminlerine atıfta bulunarak, 2017'nin aslında sivil kayıplar açısından en kötü yıl olduğunu ve bu yıl 19 bin 623 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Airwars araştırmada ortaya konulan sivil ölümlerinin yaklaşık yüzde 97'sinin ABD'nin Irak'ta 2003-2009, Afganistan'da 2001-2021 yılları arasındaki işgali ile Irak ve Suriye topraklarında 2014-2021 arasındaki bombardımanları sırasında gerçekleştiğini duyurdu.

ABD'li yetkililerin askeri verilere atıfla Washington'un son 20 yılda "teröre karşı savaş" adı altında en az 91 bin 340 hava saldırısı düzenlediği belirtilen raporda, ABD Savunma Bakanlığı'nın kendi istihbarat ajansları tarafından kabul edilen sivil ölümlerine dair ise herhangi bir veri yayımlamadığına işaret edildi.