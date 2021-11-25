ABD'nin Rojava'ya hibe ettiği tohumda hastalık çıktı

ABD tarafından Suriye'nin kuzeyinde Rojava'daki yönetime hibe edilen 3 bin tonun üzerinde Türkiye menşeli buğday tohumunda hastalık tespit edildi. Suriye hükümeti çiftçilere tohumu ekmemeleri uyarısında bulunurken, bölgedeki çiftçiler de endişeli.

Rudaw'ın haberine göre çiftçiler söz konusu tohumu “Alman buğdayı” olarak aldıklarını ancak daha sonra bunun Türkiye menşeli olduğunu ve Adana'dan gönderildiğini öğrendiklerini söylediler. Suriye hükümeti, tohumda hastalık tespit edildiğini ve bunun tarıma büyük zarar vereceğini bildirdi. Hükümet çiftçilere söz konusu tohumu ekmemeleri için çağrıda bulundu.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), 3 bin tonun üzerinde buğdayı Rojava'daki özerk yönetime teslim ettiğini ve Rojava’da tarıma 4 milyon dolarlık destek sağlayacağını duyurmuştu.

Adının açıklanmasını istemeyen Til Berekli bir çiftçi, 2,5 ton Adana tohumu alarak 100 dönümlük tarlasına ektiğini, tohumda bir hastalık olup olmadığını bilmediğini, yerel tohum yokluğundan dolayı bu tohumu aldığını söyledi.

Til Berekli çiftçi M.S. de “Bu tohumu bir Amerikan kuruluşundan aldım ve ektim. Hastalıktan haberimiz yok. Tek bildiğimiz, bu tohumun Alman olduğuydu, ancak Adana'dan geldiğini öğrendik. Her dönüme yaklaşık 25 kilo tohum ektik, ben de kendimi ilaçlama yaptım. Bu tohumla çiftçiler büyük zarara uğrayacak. Abim de bu tohumdan çok ekti” diye konuştu.

Suriye hükümeti Kamışlı kırsalında ABD işgal güçlerinin USAID üzerinden dağıttığı Türkiye menşeli buğday tohumunun laboratuvar analiz sonuçlarının tohumun ekime uygun olmadığını gösterdiğini duyurdu.

SANA'nın haberine göre Haseke'deki tarım müdürlüğünün gönderdiği tohum örneklerinin, yapılan laboratuvar analizlerinde yüzde 40'a varan yüksek bir oranda nematod içerdiği tespit edildi. Suriye hükümeti bunun bölge tarımı için yıllara yayılabilecek büyük bir tehlike oluşturduğunu belirterek çiftçilere bu tohumları ekmemeleri ve imha etmeleri çağrısında bulundu.