Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, Suriyeli Kürtlerden oluşan bir heyetle görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov'un bugün başkent Moskova'da Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed liderliğindeki heyetle Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu görüştüğünü duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşme sırasında, Suriye'deki durum ele alındı, ülkenin kuzeydoğusundaki duruma odaklanıldı. Suriye'de, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözümün ilerletilmesi, ülkenin ekonomik ve sosyal alanlarının yeniden inşası, sığınmacı ve yerlerinden edilmiş kişilerin evlerine geri dönmesi, ihtiyaç sahiplerine insani yardımın sağlanması görevlerine özel olarak vurgu yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Rusya tarafı, Suriye'nin bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün en kısa zamanda ve tam anlamıyla yeniden tesis edilmesi ve ülkedeki tüm etnik ve mezhepsel gruplara haklarının teslim edilmesi amacıyla Suriyeli taraflar arasında çeşitli formatlarda anlaşmaya varılmasına olan geniş kapsamlı desteğini sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti" denildi.

İlham Ahmed başkanlığındaki heyetin, ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’la da görüştüğü kaydedildi.