ABD'nin Moskova ve Kiev temasları: Kremlin'den 'üçlü müzakereye' yeşil ışık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev'deki temaslarının ardından başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ve Kiev'deki temaslarını değerlendiren Peskov, "Şüphesiz, az ya da çok etkili her türlü girişim, barışa doğru atılan küçük bir adımdır. Bu bağlamda, Amerikan müzakerecilerin, barışın sağlanmasına yönelik çabalarına gerçekten büyük değer veriyoruz" diye konuştu.

ABD temsilcilerinin, Ukrayna'daki temaslarının sonuçları hakkında Rus tarafına bilgi verilmediğini aktaran Peskov, bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesinin yapılabileceğini söyledi.

Dmitriy Peskov, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin, "Üçlü formattaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini dışlamıyoruz ancak müzakere yeri ve tarihleri hakkında konuşmak için henüz erken" ifadesini kullandı.

Peskov, "ABD'li müzakerecilerin önerilerinin Anchorage zirvesindekilerden ne ölçüde farklılaştığı ve yeni önerilerde tartışmalı konuların bulunup bulunmadığı" yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı.

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Ukrayna: Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün Kiev'e giden ABD heyetiyle ortak basın toplantısı düzenlemiş ve müzakere sürecinin fiilen yeniden başladığını ifade etmişti.

Zelenskiy, mevcut durumun savaşın kış başlamadan sona ereceğine ilişkin beklenti oluşturmaya yetmediğini aktararak, "Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek" demişti.

Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ise hem Moskova'daki hem de Kiev'deki görüşmelerden memnun olduğunu söylemişti. Witkoff, Trump'ın kendisi ve Kushner'den müzakere sürecini yeniden başlatmak amacıyla Kiev'e gitmelerini bizzat istediğini aktarmıştı.

Kushner ise "ABD, Ukrayna ve Rusya ile üçlü müzakere formatına dönmek istiyor. Bu format, uzun vadeli barış görüşmelerinde bir sonraki adım olabilir" demiş ve Trump'ın yalnızca savaşın durdurulmasını değil, uzun vadeli barışı sağlayacak bir "barış paketi" oluşturma görevi verdiği bilgisini paylaşmıştı.

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