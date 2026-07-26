ABD’nin İran’ın uranyum stoklarına kara operasyonu planladığı iddia edildi

ABD’nin İran’ın nükleer tesislerinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek için kapsamlı bir askeri operasyon seçeneği üzerinde durduğu iddia edildi.

New York Post’un askeri planlama konusunda bilgi sahibi bir kaynak ile güvenlik uzmanlarına dayandırdığı haberine göre olası operasyon, İran’daki nükleer tesislerin çevresinin binlerce Amerikan askeri tarafından ele geçirilmesini ve tesislere özel birliklerin girmesini öngörüyor.

Haberde, operasyonun hedefleri arasında Fordo ve İsfahan’daki tesisler ile Natanz yakınlarında bulunan ve “Kazma Dağı” olarak adlandırılan yeraltı kompleksinin bulunduğu ileri sürüldü.

Binlerce asker ve özel birlikler

Aktarılan senaryoya göre Amerikan birliklerinin öncelikle tesislerin çevresinde güvenli bölgeler oluşturması, mayın ve patlayıcıları temizlemesi, daha önceki bombardımanlarda zarar gören yeraltı girişlerini açması gerekecek.

Ardından ABD Donanması’na bağlı özel kuvvetlerin, kara komandolarının ve nükleer ya da kimyasal maddeler konusunda uzman ekiplerin tesislere girerek uranyumu dışarı çıkarması veya bulunduğu yerde imha etmesi planlanıyor.

Olası birlikler arasında SEAL Team 6, 2. Ranger Taburu ve patlayıcı imha ekiplerinin adları da geçirildi. Uranyumun güvenli biçimde taşınabilmesi için tesislerden bir havaalanına kadar uzanan koridorun ve bölge hava sahasının da Amerikan güçlerinin kontrolünde tutulması gerekeceği belirtildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi yetkilisi Joseph Rodgers, müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda "İran’ın mevcut nükleer malzemesinin ortadan kaldırılmasının en muhtemel yolunun askeri müdahale" olabileceğini savundu.

Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi’nde görev yapan Richard Goldberg ise İran’ın olası bir operasyona karşı hazırlık yaptığını, İsfahan çevresindeki tünellerin mayınlanmış veya patlayıcılarla tuzaklanmış olabileceğini söyledi.

Benzer hazırlıklar daha önce de gündeme gelmişti

CBS News, 12 Haziran’da yayımladığı haberinde Amerikan askeri planlamacılarının İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun bulunması, güvenli hale getirilmesi ve ülkeden çıkarılmasına yönelik çeşitli senaryoları görüştüğünü aktarmıştı.

CBS’e konuşan ABD’li yetkililer, seçeneklerden birinin Enerji Bakanlığına bağlı nükleer acil müdahale ekiplerinin özel kuvvetler ve Amerikan ordusunun kimyasal, biyolojik ve nükleer tehditlere karşı uzmanlaşmış birlikleriyle birlikte İran’a girmesini içerdiğini belirtmişti.

Ancak yetkililer, bu görüşmelerin bir operasyon kararı anlamına gelmediğini, rutin askeri ihtimal planlamalarının parçası olduğunu vurgulamıştı. CBS’in haberindeki senaryo, İran’la anlaşmaya varılması durumunda nükleer malzemelerin güvence altına alınmasına dayanıyordu.

New York Post’un son haberinde aktarılan plan ise diplomatik görüşmelerin başarısızlığa uğraması halinde uranyumun zor kullanılarak ele geçirilmesi veya imha edilmesi seçeneğine dayanıyor.

Resmi doğrulama yok

Beyaz Saray ve Pentagon, New York Post’un kara operasyonu iddiasına ilişkin kamuoyuna açık bir doğrulama yapmadı.

ABD yönetimi 23 Temmuz tarihli resmî açıklamasında İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini “ciddi bir endişe” olarak nitelendirdi ve Başkan’ın İran’ın nükleer silah edinmesini önlemek için gerektiğinde harekete geçme yetkisini koruması gerektiğini savundu. Açıklamada uranyum stoklarını ele geçirmeye yönelik belirli bir kara operasyonundan söz edilmedi.

Bu nedenle basına yansıyan senaryonun, üzerinde değerlendirme yapılan askerî seçeneklerden biri mi yoksa uygulanmaya yaklaşan somut bir plan mı olduğu henüz bilinmiyor.

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