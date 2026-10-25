ABD’nin gözden düşmüş kuklası Machado yeniden Venezuela’da

Venezuela’da bir dönem ABD’nin gözde kuklası olan sağcı “muhalif” lider Maria Corina Machado, yaklaşık bir yıl ülke dışında kaldıktan sonra bugün ülkesine geri döndüğünü duyurdu.

Venezuela’da Maduro hükümetine ABD destekli muhalefeti yürüten, İsrail’in Gazze’deki soykırımına destek veren Machado’ya 2025 Nobel Barış Ödülü verilmişti.

Hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunan Machado 9 Aralık 2025’te ABD desteğiyle gizlice Venezuela’yı terk etmişti.

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Bundan yaklaşık bir ay sonra 3 Ocak 2026'da ABD Venezuela’ya saldırmış, ülkeye güvenlik desteği sağlayan 32 Kübalı yurtseverin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi katlederek Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ülkeden kaçırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro’nun yerine atanan eski yardımcısı Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez’e desteğini defalarca dile getirdi, Machado ise bu dönemde ABD’nin “gözden düşmüş” kuklası olarak aylarını sürgünde geçirdi.

Bugün ise sosyal medyadan "Buradayım. Hepinizleyim" diye yazarak Venezuela’ya döndüğünü duyurdu.

Machado'nun basın ekibi, Machado'nun bir kilisede göründüğü Lara eyaletinin orta-batısındaki Plaza del Pueblo de Santa Rosa'da çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Trump, Machado'nun dönüşüne dair hiçbir şey bilmediğini iddia etti

Beyaz Saray'da konuşan Trump ise Machado'nun Venezuela’ya dönüşü hakkında hiçbir şey bilmediğini savunarak ABD'nin Rodriguez'i desteklemeye devam edeceğini ima etti.

Trump Machado'yu kastederek, "Çok hoş bir kadın" dedi ve "Ama Venezuela’da gerçekten çok iyi gidiyoruz” diye ekledi.

Machado'nun kıdemli dış ilişkiler danışmanı David Smolansky Reuters'a verdiği demeçte, Machado’nun depremzedeler ve siyasi tutukluların aileleriyle bir araya geleceğini belirtti ve “Serbest ve adil seçimler için bir tarih belirlenmesi amacıyla aktif bir şekilde çalışacak” dedi.

Delcy Rodriguez hükümeti ülkenin petrol başta olmak üzere kaynaklarını ABD’li şirketlere açarak Washington ile işbirliği yaparken, Machado ise ABD’ye ve ülkenin zenginliklerini yağmalayan tekellere en iyi kendisinin hizmet edeceğini savunmaya devam ediyor.

Reuters Haziran ayında Machado’nun Venezuela’ya geri dönme isteğinin Washington'da sürtüşmeye yol açtığını, ABD’li yetkililerin ondan seyahatini ertelemesini istediğini yazmıştı.

Machado, şu anki konumu veya nasıl geri döndüğü hakkında daha fazla ayrıntı açıklamadı.

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