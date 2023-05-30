ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi yanıtladı: Seçimi Erdoğan’ın kazanması ne anlama geliyor?

ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey, Cumhurbaşkanı Seçimi'ni AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından yeni dönemde Ankara-Washington ilişkilerinin nasıl olacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

VOA Türkçe’nin haberine göre; Erdoğan’ın seçimi kazanmasının Türkiye-ABD ilişkileri açısından ne anlama geldiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Jeffrey, “Öncelikle Washington’un kimle muhatap olacağının belli olması açısından bir netlik anlamına geliyor. Bunun yanısıra, Erdoğan gücünü seçimde bizim gayrimeşru olduğunu değerlendirdiğimiz çeşitli şekillerde kullanmış olsa da, temelde özgür bir seçim olması bakımından da rahatlama anlamına geliyor” dedi.

'Bildik bir kişiyle karşılıklı çıkarlar temelinde muhatap olmaya hazır'

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyasında kendisini hedef alan ve ABD karşıtı bir söylem kullanan Erdoğan'ı, seçimi kazanmasının ardından arayarak tebrik etmişti.

Jeffrey, söz konusu durumun ABD dahil Batı ülkelerinin, “Zor ama bildik bir kişiyle karşılıklı çıkarlar temelinde muhatap olmaya hazır olduklarının" göstergesi. Jeffrey bu bağlamda, "Rusya ve İran’ın bölgede kontrol altında tutulması, terörle mücadele ve mültecilerin Avrupa’ya akın etmesinin engellenmesi gibi konularda Türkiye’nin önem taşıdığını" vurguladı.

'Demokrasi ve insan hakları eleştirileri öncelik olmayacak'

Erdoğan seçimi kazanmasının ardından yaptığı balkon konuşmasında muhalefeti, PKK ve LGBT üzerinden hedef almış ve balkon konuşmasını dinleyen kitlenin “Selo’ya idam” sloganı attığı duyulmuştu.

ABD’den Türkiye’ye insan hakları ve demokrasi konusunda tepkilerin gelmeye devam edip etmeyeceği sorusunu yanıtlayan Jeffrey, "demokrasi ve insan hakları eleştirilerinin Biden yönetiminin DNA’sında olduğunu ancak bunun bir öncelik olmayacağını” söyledi.