Biden-Erdoğan görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak kutlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Joe Biden, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı kutlamak için aradı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada Biden ile Erdoğan'ın görüşmede ABD ve Türkiye arasındaki "işbirliğini derinleştirmek için yakın ortaklar olarak" birlikte çalışmaya devam etme konusundaki ortak kararlılıklarını ifade ettikleri belirtildi.

Telefon görüşmesinde ayrıca, ikilinin "NATO müttefikleri olarak, Vilnius'taki NATO zirvesinde transatlantik güvenliğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere bölgesel ve küresel sorunların üstesinden gelmeye hazırlılıklarını" da ele aldıkları belirtildi.

NATO Zirvesi 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek.