ABD'nin endüstriyel üretimi arz kısıtlamaları nedeniyle Eylül ayında düştü

ABD'nin merkez bankası Fed, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD sanayi üretiminin Ida Kasırgası'nın kalıcı etkileri ve ciddi arz kısıtlamaları nedeniyle Eylül ayında düştüğünü söyledi.

Fed, Ağustos ayındaki yüzde 0,1'lik revize düşüşün ardından Eylül ayında toplam sanayi üretiminin yüzde 1,3 düştüğünü söyledi. Sanayi üretiminin daha önce Ağustos ayında yüzde 0,4 arttığı bildirilmişti. Fed'e göre, endüstriyel üretimin yaklaşık yüzde 75'ini oluşturan imalat üretimi, geçen ay yüzde 0,7 düştü. Bunun düşüşün arkasındaki büyük etmense motorlu taşıt ve parça üretimindeki yüzde 7,2 düşüş oldu. Söz konusu üretim yarı iletken kıtlığı ve tedarik zincirindeki aksamalardan doğrudan etkilendi.

Fed, "Ida Kasırgası'nın kalıcı etkileri, Eylül ayında madencilikteki düşüşten daha fazla etki gösterdi; ayrıca imalattaki düşüşe 0,3 puanlık katkıda bulundul" dedi ve kasırganın etkisinden dolayı toplam sanayi üretimindeki düşüşün yaklaşık yüzde 0,6 olduğunu ekledi.