ABD'nin Cumhuriyetçi Valisi, iki yaşındaki torununun birden fazla silaha sahip olduğunu söyledi

ABD'nin Cumhuriyetçi Güney Dakota Valisi Kristi Noem, iki yaşındaki torununun birden fazla silaha sahip olduğunu açıkladı.

The Guardian'ın haberine göre; Noem, silahlanmayı savunan ABD merkezli lobi faaliyeti Ulusal Tüfek Birliği'nin (NRA) cuma günü Indiana'da gerçekleştirdiği forumda konuştu.

Noem gerçekleştirdiği konuşmada, Addie isimli iki yaşındaki torununun bir pompalı av tüfeği ve bir tane de tüfek sahibi olduğunu söyledi.

Noem, konuya ilişkin "Addie'nin yakında onlara ihtiyacı olacak ve sizi temin ederim ki, onun zaten bir pompalı av tüfeği ve bir tüfeği var. Ayrıca Sparkles adında küçük bir midillisi var. Yani kız tam olarak hazır" ifadelerini kullandı.