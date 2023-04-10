ABD'de bankada silahlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı

ABD’nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde bir bankada meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Louisville Metro Polisi Departmanı (LMPD) tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde şehrin merkezinde, Old National adlı bankanın içindeki “aktif bir silahlı saldırgana” müdahale edildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i polis 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Polis, saldırganın "etkisiz hale getirildiği" bilgisini paylaştı.

Silahlı saldırıyla ilgili incelemeler sürüyor. (AA)