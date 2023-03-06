ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in 4 Mart tarihinde Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Büyükelçi Flake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Milley'in, Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istendi.

Milley'in ziyareti

Milley, Suriye'nin kuzeyinde YPG kontrolündeki bölgeleri ziyaret etmişti.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, "General Milley, ABD'li komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. IŞİD ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi" demişti. (AA)