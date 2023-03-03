ABD: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya aynı anda katılmaları asıl meselemiz değil

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine dair Beyaz Saray'dan dün bir açıklama yapıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına odaklandığını, iki ülkenin aynı anda ittifaka katılmasının kendileri için çok önemli olmadığını dile getirdi.

Finlandiya'nın İsveç'ten önce NATO'ya katılmasını destekleyip desteklemeyecekleri sorulan Kirby "Finlandiya ve İsveç harika NATO müttefikleri olacak" yanıtını verdi.

"Bizim için önemli olan iki ülkenin de NATO müttefiki haline gelmesi" diyen Kirby bunun iki adımda gerçekleşmesinin "asıl meseleleri" olmadığını söyledi.

İsveç ve Finlandiya geçen yıl NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş ve iki ülke de birlikte NATO'ya katılmak istediklerini dile getirmişti.

NATO'ya yeni ülkelerin katılmasının tüm ittifak üyelerinin ulusal meclislerinde onaylanması gerekiyor. Türkiye ve Macaristan henüz bu iki ülkenin NATO'ya katılımlarını meclislerinde onaylamadı. Macaristan bu hafta parlamentoda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini onay sürecini başlattı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ocak ayında yaptığı açıklamada Finlandiya'nın NATO üyeliğine İsveç'ten önce onay verebileceklerinin sinyalini vermiş, “Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım” demişti.