ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Ankara'ya 11 Eylül mesajı: Sovyet tehdidine karşı...

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 11 Eylül saldırılarının 20. yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı.

"11 Eylül 2001 tarihinde, nefretle dolu bir grup, kendilerince Batı’ya meydan okumak, Amerikan ruhunu tahrip etmek ve zafer yolunda olduklarını göstermek gayesiyle bir kumpas kurmuşlar ve kaybetmişlerdir" denilen açıklamada, "Bugün ABD Büyükelçiliği camiası, 20. yıldönümünde 11 Eylül’ü anmak ve saldırıda hayatını kaybedenler anısına Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara’daki yeni hizmet binasına 'Hayata Tutunan Ağacı' dikmek amacıyla bir araya geldi. ...Bu ağaç, gerek Büyükelçiliğimiz camiasının gerekse Büyükelçiliğimizi ziyarete gelenlerin yaşananları saygıyla hatırlamasını sağlayacak ve Sıfır Noktası’yla kalıcı bir bağ kuracaktır. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, Türkiye’nin NATO’ya katıldığı 1952 yılından bu yana Müttefiktir. Sovyet tehdidine karşı birlikte duruş sergiledik. 11 Eylül’e birlikte karşı koyduk. Terörü ortadan kaldırma ortak amacı etrafında birleştik. Bu kararlılığımızı her zaman koruyalım" ifadesi kullanıldı.

11 Eylül saldırısı, ABD'nin Sovyetler Birliği ve Afganistan Demokratik Cumhuriyeti'ne karşı silahlandırdığı, beslediği ve desteklediği cihatçılar tarafından gerçekleştirilmiş, bu saldırılar ABD'nin tüm dünyaya yaydığı terörün de kaynaklarından biri haline gelmişti.