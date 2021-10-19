ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi görevinden istifa etti

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad'ın görevinden istifa ettiği, yerine yardımcısı Thomas West'in atandığını açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad'ın istifa ettiğini duyurdu. Bakan Blinken açıklamasında, "Amerikan halkına onlarca yıllık hizmeti için minnettarlığımı sunuyorum. Daha önce Özel Temsilci Yardımcısı olarak görev yapan Thomas West, Afganistan Özel Temsilcisi olacak" ifadesini kullandı.

2018'den beri ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisiydi

Khalilzad 2018'den beri ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi olarak görev yapıyordu. Khalilzad eski ABD Başkanları Donald Trump, Barack Obama ve George W. Bush döneminde de üst düzey diplomat olarak görevler almıştı. Khalilzad, Taliban ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilme tarihinin belirlendiği Doha Anlaşması'nın imzalanmasını kapsayan görüşmelerde rol oynamıştı.