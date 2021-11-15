ABD'nin '15 Kasım' mesajına Küba'dan sert yanıt

ABD'nin Küba'da karşı-devrimci gösteri düzenleme girişimleri sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in dün Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla'dan yanıt geldi.

Parrilla, Blinken'in Küba hükümetinin tek görevinin halkına yönelik olduğunu ve ABD'nin müdahalesini Küba halkı adına reddettiğini bir kez ve kesin olarak öğrenmesi gerektiğini dile getirdi.

Blinken dün Twitter'da yaptığı paylaşımda "Küba rejimi 15 Kasım'daki barışçıl gösteriler sırasında Küba halkını dinleme ve insan haklarına saygı gösterme fırsatına sahip. İradelerinin ve seslerinin gücünü gösteren cesur Küba halkını takdir ediyoruz" diyerek Küba'da yasaklanan karşı-devrimci gösteriye destek açıklaması yaptı ve Küba hükümetini tehdit etti.

Küba Dışişleri Bakanı Rodríguez Parrilla, Twitter'dan Blinken'e yanıt verdi.

Rodríguez Parrilla "Blinken bir kez ve kesin olarak şunu öğrenmeli: Küba hükümetinin yegane görevi kendi halkına yöneliktir ve onun adına ABD müdahalesini reddetmektedir" dedi.

Küba Dışişleri Bakanı mesajında "Normalliğe doğru ilerleyişimizi huzur içinde yaşama ve önümüze çıkan zorluklarla müdahale olmaksızın yüzleşme hakkımızı savunuyoruz" ifadesini kullandı.

ABD'nin karşı-devrimciler eliyle Küba'da "barışçıl yürüyüş" adı altında 15 Kasım'da sahneye koymak istediği provokasyon girişimi Küba'da ekonominin ve turizmin açıldığı, okulların yeniden eğitime başladığı bir döneme denk geliyor.

Öte yandan Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla dün yaptığı bir başka açıklamada 15 Kasım öncesinde ABD'nin sadece Küba'daki kullanıcılar için ücretsiz VPN servisi sağladığını duyurdu ve bunun Washington'un ülkede istikrarsızlık yaratma planlarının bir parçası olduğunu dile getirdi. Parrilla "Bu tür bir ürünün sadece Küba sakinlerine ücretsiz olarak teklif edilmesi, onun egemenliğimizi hedeflediği anlamına geliyor" dedi.