ABD'li yetkiliden YPG açıklaması: Türkiye’nin kaygıları olduğunu biliyorum ama...

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, YPG'ye verdikleri desteğe ilişkin konuştu.

Sherman, "Türkiye’nin kaygıları olduğunu biliyorum ama olmaması gerek. ABD, YPG veya SDF (Suriye Demokratik Güçleri) ile ilişkisinin tek bir amacı olduğunu, onun da IŞİD’in Suriye’deki varlığını sona erdirmek olduğunu çok açık şekilde kaydetti. Tek misyonumuz budur" dedi.

Sherman, Biden-Erdoğan görüşmesinin kritik önemde olacağını da söylerken, şöyle konuştu:

"Türkiye ile ilişkilerimiz ABD için kritik önemde. Türkiye, bir NATO ortağımız, stratejik müttefikimiz ve bir dünya gücü. Afganistan ve Libya’da birlikte çalıştığımız ve ayrıca dünyada herkesin -Rusya ve Çin de dahil olmak üzere- küresel dünya düzenine bağlı kalmasını sağlamak için birlikte çalıştığımız bir ülke. Türkiye aynı zamanda çok önemli bir iş ve ticaret ortağımız. Bu nedenle Başkan (Joe) Biden ve Cumhurbaşkanı (Tayyip) Erdoğan arasında yapılacak zirvenin bütün bu ilişkilerimize olumlu anlamda damgasını vuracağını düşünüyorum. Aynı zamanda Başkan’ın herkesin farkında olduğu insan hakları ve demokrasiye ilişkin kaygıları ve Türkiye’nin nasıl bir yörünge izleyeceğine ilişkin konuları da dile getireceğinden eminim."