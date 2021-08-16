ABD'li yetkili: ABD güçleri Kabil Havalimanı'nda 2 kişiyi öldürdü

Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, Kabil Havalimanı'nda ABD askerlerinin açtığı ateşle 2 kişinin öldürüldüğünü doğruladı, öldürülenlerin 'silahlı saldırganlar' olduğunu iddia etti.

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ABD askerlerinin dün Kabil Havalimanı'nda ateş açtığı ve ölenlerin olduğu bildirilmişti.

Reuters'ın aktardığına göre bir ABD'li yetkili, Kabil Havalimanı'nı "koruyan" ABD güçlerinin son 24 saat içinde iki ayrı olayda iki "silahlı" kişiyi vurarak öldürdüğünü doğruladı.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, iki olayın da son 24 saat içinde yaşandığını belirtti ve "Gelen ilk haberler silahlı saldırganların kalabalığa ateş açtığını gösteriyor" iddiasında bulundu.

Reuters görgü tanıklarının havalimanında en az 5 ceset gördüğünü aktarmıştı. Ajansa konuşan bir ABD yetkilisi askerlerin havaya ateş açtıklarını ileri sürmüştü.

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