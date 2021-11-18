ABD'li üniversiteler varlıklarını hızla artırıyor

ABD'de New England bölgesi ve güneyindeki sekiz vakıf üniversitesinin oluşturduğu lig olan Sarmaşık Ligi'nin (Ivy League) son mali yıldaki yatırımlardan elde ettiği kazancın 50 milyar dolara yakın olduğu belirtildi. Ligin varlığının değeri 190 milyar doları aştı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, ligde yer alan üniversiteler, ayrıca öğrenci başı en az 500 bin dolar bağışa sahip okullara vergilerin kaldırılması için lobi faaliyetlerinde bulunuyor.

Ligin üyelerinden Yale Üniversitesi'nin son mali yıldaki bağış miktarının 11 milyar dolar arttığı kaydedildi. Okulun, bunun 3 milyon dolarını lisans eğitim bölümüne yatırdığı ve öğrenci harçlarını düşürdüğü belirtildi.

Yale Üniversitesi dün yaptığı açıklamada, kente önümüzdeki 6 yılda 52 milyon dolar daha yatırım yapacağını, kente yapılan toplam yatırımın 140 milyon doları bulacağını duyurdu.

Harvard Üniversitesi'nin de son mali yılda bağış değerinin 11 milyar dolara yükseldiği kaydedildi. Üniversitenin okul içi yatırım bütçesi artırma planını yüzde 1'den yüzde 2,5'e yükselttiği aktarıldı.

Öğrencilere mali yardım miktarını yaklaşık 600 milyon dolar olarak açıklayan Harvard, 2020'de dondurulan işe alımların yeniden başladığını bildirdi. Okul, öğrencilerin yüzde 20'sinin okula kayıt için harç ödemediğini belirtiyor.