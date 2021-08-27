ABD'li senatör Menendez'den Erdoğan'a: Doğu ve Batı arasında köprü olmasını isterdik

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez Cuma günü Atina'ya yaptığı ziyarette Erdoğan'ı eleştirdi.

New Jersey'den Demokrat Partili senatör Menendez, Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığının 200. yıldönümünü kutlayan etkinliklere katılmak üzere Yunanistan'da bulunuyor.

AP'nin aktardığına göre Menendez, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından yaptığı kısa açıklamada, "Hepimiz doğu ile batı arasında bir köprü olan bir Türkiye, güçlü bir NATO müttefiki, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı laik bir hükümet istiyoruz" dedi ve ekledi:

"Maalesef, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan döneminde bu gerçek olmadı, bu yüzden sahip olduğumuz gerçekle yüzleşmek zorundayız."

Dendias ise, “Türkiye, adalarının karasularını genişletmek için devredilemez hakkını kullanması halinde, tüm hukuk kurallarını ihlal ederek Yunanistan'a karşı bir savaş tehdidi yayınladı. Uluslararası toplumda başka bir ülkeye karşı savaş nedeni göstererek savaş tehdidinde bulunan tek ülkedir" dedi.

Açıklamalara muhabirlerin katılmasına izin verilmedi ve basından soru alınmadı.

“Uluslararası hukuk bağlamında inanıyoruz, bu nedenle her ülkenin haklarına ve münhasır ekonomik bölgelerine uyulması gerektiğine inanıyoruz" diyen Menendez, “Bir ihtilaf, farklı meseleler olduğunda, bunların zorla değil, hukukun üstünlüğü altında ve uygun forumlarda çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.