Yunanistan Başbakanı: Erdoğan'la mutabık kaldık

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'dan olası bir göç akınının sınırlandırılmasının iki ülkenin de çıkarına olacağı konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Atina'da Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Roberta Metsola ile görüşen Miçsotakis, Yunanistan'ın, olası bir Afgan göçü akınına karşı gerekli tüm önlemleri aldığını ve alınmaya devam edeceğini söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre ülkesinin sınırlarının Avrupa Birliği'nin (AB) sınırları olduğunu hatırlatan Miçotakis, "alınan ve alınacak önlemlerin insan haklarına saygı çerçevesinde olacağına" dikkat çekti, "Göç akınını geçmişte önlediğimiz gibi şimdi de önlemeye hazırız" dedi.

Miçotakis'in 'insan haklarına saygı' vurgusu, göçmenlere Yunanistan sınırında yapılan kötü muamele karşısında gerçek durumu yansıtmıyor. Özellikle Ege Denizi'nde Yunan güçlerinin düzensiz göçmen teknelerine karşı sert tutumu bilinirken, adalardaki göçmen merkezleri de sağlıklı barınma koşullarından uzak.

Erdoğan ve Miçotakis, Cuma günü bir telefon görüşmesi yapmışlardı. Erdoğan görüşmede, göç konusunda işbirliğinin karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı olarak ilerletilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

AB'den yükümlülüklerini samimi şekilde yerine getirmesini beklediklerini belirten Erdoğan, Türkiye'yi "güvenli üçüncü ülke" ilan etmenin uluslararası yükümlülükleri ortadan kaldırmadığını, bu konuda samimi bir işbirliği sergilenmesini beklediklerini ifade etmişti.

'AB, Afganistan'a yakın ülkelere destek vermeli'

AB'nin de Afganistan'a yakın ülkelere destek vermesi gerektiğini vurgulayan Miçotakis, Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Metsola ile görüşmesi sonrası, "Böylece göç akınının Avrupa'ya yansıması bir ölçüde önlenmiş olur" diye konuştu.

Metsola ise Yunanistan'ın olası göç akınlarına karşı aldığı önlemleri yerinde gözlemlediğini söyledi.

Önlemlerden duydukları memnuniyeti dile getiren Metsola, "Avrupa Parlamentosu'nun mesajı, AB'nin bir bütün olarak Avrupa'nın sorumluluğunu üstlenen Yunanistan gibi ülkelere verdiği desteğin tam olduğu yönündedir" dedi.